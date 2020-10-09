Інженери Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" розробили унікальний для України літальний апарат. Безпілотник може виявляти аварійні ділянки на комунікаціях, визначати рівень завантаженості доріг щодо заторів, регулювати роботу світлофорів тощо.

Даний проєкт стане потужним проривом для Харкова та значно покращить роботу всіх міських служб, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Розумні системи для вдосконалення житлово-комунальних процесів

Засновник проєкту Олексій Попов розповів, що такі системи масово розробляються за кордоном і активно використовуються у так званих "розумних містах".

Очікують, що Харків стане першим містом у світі, яке запровадить повністю автоматичну систему дистанційного моніторингу для потреб житлово-комунального господарства.

Для чого призначений дрон?

Розроблений безпілотний літальний апарат допоможе:

контролювати транспортні потоки;

правильно вибудовувати логістику руху транспорту;

регулювати роботу світлофорів;

спостерігати за аварійними ситуаціями у місті та своєчасно їх усувати;

оперативно реагувати на факти незаконних забудов.

Наразі проєкт перебуває на стадії узгодження, а незабаром комунальні підприємства почнуть випробовувати безпілотник.

Довідка

ФЕД – потужний український виробник у сфері авіаційного та залізничного агрегатобудування. Займається передпроєктними дослідженнями, створенням, тестуванням, сертифікацією, виробництвом та обслуговуванням авіаційного агрегату.

Нагадаємо, 8 жовтня в рамках "Kyiv Smart City Forum 2020", Харків було визнано "Найкращим цифровим містом".