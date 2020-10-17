В условиях пандемии люди все чаще обращаются к Google Maps, чтобы получить актуальную информацию о происходящем. Покупки в магазине, прогулка или поход в ресторан сегодня требуют планирования и подготовки. Наверное вы неоднократно задумывались: "Достаточно ли места в любимом ресторане для социальной дистанции?" или "Какие меры безопасности принимаются в магазине, где я покупаю продукты?

Компания Google в рамках онлайн-презентации Search On объявила о новых усовершенствованиях, чтобы обеспечить пользователей информацией, необходимой для безопасного ориентирования в окружающем мире и выполнения повседневных дел, пишет Google.

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Принимайте обоснованные решения с помощью новых обновлений о загруженности

Возможность видеть информацию о загруженности на Google Maps стала одной из самых популярных функций с момента ее запуска еще в 2016 году. Во время пандемии эта информация превратилась в важный инструмент, который помогает людям быстро понять, насколько загруженным будет какое либо место – значит, люди смогут принимать решение, куда и когда следовать.

На самом деле во время приспосабливания к жизни в условиях пандемии, люди стали чаще пользоваться данными функциями. Исследователи Google отмечают, что взаимодействие с ними выросла на 50 процентов в период с марта по май: пользователи нажимали, прокручивали и сравнивали данные, чтобы выбрать лучшее время для посещения мест.

Мы расширяем информацию о загруженности миллионов мест по всему миру и намерены увеличить охват в пять раз по сравнению с июнем 2020 года. Это расширение включает больше открытых площадок, таких как пляжи и парки, и важных мест, таких как продуктовые магазины, заправки, химчистки и аптеки. Информация о загруженности появится прямо на карте, поэтому вам даже не нужно будет искать конкретное место, чтобы увидеть, насколько оно занято. Вскоре это станет доступным для пользователей Android, iOS и настольных ПК во всем мире, – отмечается на официальном сайте Google.

Получайте актуальную деловую информацию

Чтобы помочь людям найти самую свежую информацию о бизнесе, Google использовал разговорную технологию Duplex для звонков в компании и проверки информации на карте. С апреля 2020 года эта информация помогла сделать более 3 млн обновлений, включая обновленные часы работы, варианты доставки, а также данные о запасах товаров, пользующихся спросом, таких как медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства для рук. На сегодня эти данные посмотрели более 20 млрд раз.

Вы сможете быстро узнать, какие меры безопасности принимает бизнес, например: требуют ли они от клиентов носить маски, делают ли замечания за их отсутствие и регулярно ли персонал проверяет температуру. Эта полезная информация поступает непосредственно от предприятий, и вскоре пользователи карт также смогут посмотреть ее.



Фото: Google

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Ищите необходимую информацию с Live View

Путешествие по городу сегодня выглядит иначе: меры безопасности чрезвычайно важны, поэтому необходимо иметь актуальную информацию перед тем, как посетить место. В ближайшее время пользователи Android и iOS во всем мире смогут пользоваться Live View – функцией, которая использует AR, чтобы помочь вам найти путь, узнать больше о ресторане, магазине или компании.

Да, пандемия разительно изменила способ взаимодействия с миром. Передвижения, встречи с друзьями, приобретение необходимого, поиск предпочтительных мест для отдыха и решения будничных дел требуют дополнительных размышлений и времени, поэтому Google Maps стремится помочь облегчить жизнь в новых реалиях.