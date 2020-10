В Google Assistant представили новую функцию Hold for Me, которая призвана экономить ваше время, если собеседник поставит звонок на удержание. Разработка считывает заранее записанный голос или музыку и предупреждает владельца телефона, когда распознает речь живого человека.

Как работает система?

Пользователи Google Pixel 5 и Pixel 4A смогут активировать Hold for Me после того, как их звонок поставят на удержание. На главном экране появится команда, которая находится рядом с иконками "отключить звук вызова" или "перевести звонок на громкую связь", рассказывает Inc сcылаясь на TechCrunch.

После активации функции пользователь увидит уведомление "не вешайте трубку". Так, Google Assistant прослушает звонок, а пользователь сможет отложить смартфон. Также соответствующая команда позволит вернуться к вызову в любое время.

Google Assistant распознает звуки и голос человека, генерирует и выводит на экран сообщения-подсказки, например: "играет музыка". Если же система считает голос живого человека – она сообщит об этом пользователю с помощью звукового эффекта, вибрации и подсказки на экране.

Какие преимущества предоставляет функция?

Разработка мотивирована желанием сделать более комфортным ожидание на линии при попытке дозвониться в колл-центр, ведь пользователям приходится ожидать ответа огромное количество времени.

Конечно, спустя несколько минут ожидания данный процесс начинает вызывать не самые приятные эмоции. Более того, во время пандемии компании вынуждены сокращать количество операторов в колл-центрах, и время ожидания на линии может существенно увеличиваться, пишет ITC.ua.

Отмечается, что в данный момент функция Hold for Me доступна только на территории США.