В умовах пандемії люди все частіше звертаються до Google Maps, щоб отримати актуальну інформацію про те, що відбувається у світі. Покупки в магазині, прогулянка чи похід в ресторан сьогодні вимагають планування та підготовки. Мабуть ви неодноразово задумувалися: "Чи достатньо місця в улюбленому ресторані для соціальної дистанції?" або "Які заходи безпеки вживаються у магазині, де я купую продукти?

Компанія Google в рамках онлайн-презентації Search On оголосила про нові вдосконалення, щоб забезпечити користувачів інформацією, необхідною для безпечного орієнтування у навколишньому світі та виконання буденних справ, пише Google.

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Приймайте обґрунтовані рішення за допомогою нових оновлень про завантаженість

Можливість бачити інформацію про завантаженість на Google Maps стала однією з найпопулярніших функцій з моменту її запуску ще у 2016 році. Під час пандемії ця інформація перетворилася на важливий інструмент, що допомагає людям швидко зрозуміти, наскільки завантаженим буде бажане місце – відтак, люди зможуть приймати рішення, куди та коли прямувати.

Насправді під час пристосування до життя в умовах пандемії, люди стали частіше користуватися даними функціями. Дослідники Google зазначають, що взаємодія з ними зросла на 50 відсотків у період з березня по травень: користувачі натискали, прокручували та порівнювали дані, щоб обрати кращий час для відвідування місць.

Ми розширюємо інформацію про завантаженість мільйонів місць по всьому світу і маємо намір збільшити охоплення в п’ять разів у порівнянні з червнем 2020 року. Це розширення включає більше відкритих майданчиків, таких як пляжі та парки, та важливих місць, таких як продуктові магазини, заправки, хімчистки та аптеки. Інформація про завантаженість з’явиться прямо на карті, тож вам навіть не потрібно буде шукати конкретне місце, щоб побачити, наскільки воно зайняте. Незабаром це стане доступним для користувачів Android, iOS та настільних ПК у всьому світі, – зазначається на офіційному сайті Google.

Отримуйте актуальну ділову інформацію

Щоб допомогти людям знайти найсвіжішу інформацію про бізнес, Google використав розмовну технологію Duplex для дзвінків у компанії та перевірки інформації на картах. З квітня 2020 року ця інформація допомогла зробити понад 3 млн оновлень, включаючи оновлені години роботи, варіанти доставки, а також дані про запаси товарів, що мають попит, таких як медичні маски, рукавички та дезінфікуючі засоби для рук. На сьогодні ці дані переглянули понад 20 млрд разів.

Ви зможете швидко дізнатись, які заходи безпеки вживає бізнес, наприклад: чи вимагають вони від клієнтів носити маски, чи роблять зауваження за їх відсутність та чи регулярно персонал перевіряє температуру. Ця корисна інформація надходить безпосередньо від підприємств, і незабаром користувачі карт також зможуть переглянути її.

Фото: Google

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Шукайте необхідну інформацію з Live View

Подорож містом сьогодні виглядає інакше: заходи безпеки надзвичайно важливі, тож необхідно мати актуальну інформацію перед тим, як відвідати місце. Найближчим часом користувачі Android та iOS у всьому світі зможуть користуватися функцією Live View – функцією, яка використовує AR, щоб допомогти вам знайти шлях, дізнатися більше про ресторан, магазин чи компанію.

Так, пандемія разюче змінила спосіб взаємодії зі світом. Пересування, зустрічі з друзями, придбання найнеобхіднішого, пошук бажаних місць для відпочинку та вирішення буденних справ вимагають додаткових роздумів та часу, тож Google Maps прагне допомогти полегшити життя в нових реаліях.