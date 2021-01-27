Google Maps будет показывать, где можно вакцинироваться от COVID-19
По данным Google, на фоне пандемии коронавируса количество запросов "вакцинация рядом со мной" увеличилась в 5 раз. Поэтому компания начнет обозначать на Google Maps и Search места, где можно сделать прививку от COVID-19.
Источник: The Next Web
Сначала функция будет доступна в нескольких американских штатах – Техасе, Луизиане, Миссисипи и Аризоне. А потом – и в других штатах и странах.
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Google Maps будет показывать, требуют ли в этом месте направление или предварительной записи. А также, предназначена вакцина для всех или только для определенных категорий населения.
Кроме этого, на картах будет доступна и информация о том, можно ли сделать прививку прямо в проездном пункте, то есть даже не выходя из своего автомобиля.
Google Maps будет показывать места вакцинации от COVID-19 / Фото Google
В Google также сообщили, что компания планирует предоставлять помещения и объекты под открытым небом, чтобы открыть там мобильные пункты для проведения вакцинации.
Google и борьба с COVID-19
По информации издания The Verge, в общем Google намерена выделить более 150 миллионов долларов на "справедливое распространение вакцин от COVID-19".
В частности, как сообщил гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичай, 100 миллионов долларов в виде грантов получит ВОЗ и другие некоммерческие организации.
Доставить вакцины миллиардам людей будет нелегко, но это – одна из важнейших проблем, которую мы решим при нашей жизни,
– отметил Пичай.
Заметим, что ранее Google уже выделила 5 миллионов долларов на гранты по решению расовых и географических диспропорций в доступе к вакцинам.
Предыдущие новинки в Google Maps
- Ранее в Google Maps показывает загруженность ресторанов и запасы продуктов в супермаркетах. Это позволяет избежать чрезмерного скопления людей.
- Кроме этого, Google Maps показывает и количество больных коронавирус COVID-19 в конкретном регионе. Сервис доступен в 220 странах мира, среди них – Украина.
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