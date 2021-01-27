По данным Google, на фоне пандемии коронавируса количество запросов "вакцинация рядом со мной" увеличилась в 5 раз. Поэтому компания начнет обозначать на Google Maps и Search места, где можно сделать прививку от COVID-19.

Источник: The Next Web

Сначала функция будет доступна в нескольких американских штатах – Техасе, Луизиане, Миссисипи и Аризоне. А потом – и в других штатах и ​​странах.

Читайте также Конкурс от Илона Маска: победитель получит 100 миллионов долларов – подробности

Google Maps будет показывать, требуют ли в этом месте направление или предварительной записи. А также, предназначена вакцина для всех или только для определенных категорий населения.

Кроме этого, на картах будет доступна и информация о том, можно ли сделать прививку прямо в проездном пункте, то есть даже не выходя из своего автомобиля.



Google Maps будет показывать места вакцинации от COVID-19 / Фото Google

В Google также сообщили, что компания планирует предоставлять помещения и объекты под открытым небом, чтобы открыть там мобильные пункты для проведения вакцинации.

Google и борьба с COVID-19

По информации издания The Verge, в общем Google намерена выделить более 150 миллионов долларов на "справедливое распространение вакцин от COVID-19".

В частности, как сообщил гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичай, 100 миллионов долларов в виде грантов получит ВОЗ и другие некоммерческие организации.

Доставить вакцины миллиардам людей будет нелегко, но это – одна из важнейших проблем, которую мы решим при нашей жизни,

– отметил Пичай.

Заметим, что ранее Google уже выделила 5 миллионов долларов на гранты по решению расовых и географических диспропорций в доступе к вакцинам.

Предыдущие новинки в Google Maps