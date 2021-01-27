За даними Google, на тлі пандемії коронавірусу кількість запитів "вакцинація поруч зі мною" збільшилася у 5 разів. Тому компанія почне позначати на Google Maps та Search місця, де можна зробити щеплення від COVID-19.

Джерело: The Next Web

Спочатку функція буде доступною у кількох американських штатах – Техасі, Луїзіані, Міссісіпі та Аризоні. А згодом – в інших штатах та країнах.

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Google Maps показуватиме, чи вимагатимуть у цьому місці скерування або попереднього запису. А також, призначена вакцина для усіх чи лише для певних категорій населення.

Крім цього, на картах буде доступна й інформація про те, чи можна зробити щеплення прямо у проїзному пункті, тобто навіть не виходячи зі свого автомобіля.



Google Maps показуватиме місця вакцинації від COVID-19 / Фото Google

У Google також повідомили, що компанія планує надавати приміщення та об'єкти просто неба, аби відкрити там мобільні пункти для проведення вакцинації.

Google та боротьба з COVID-19

За інформацією видання The Verge, загалом Google має намір виділити понад 150 мільйонів доларів на "справедливе поширення вакцин від COVID-19".

Зокрема, як повідомив гендиректор Google та Alphabet Сундар Пічай, 100 мільйонів доларів у вигляді грантів отримає ВООЗ та інші некомерційні організації.

Доставити вакцини мільярдам людей буде нелегко, але це – одна з найважливіших проблем, яку ми вирішимо за нашого життя,

– наголосив Пічай.

Зауважимо, що раніше Google вже виділила 5 мільйонів доларів на гранти щодо вирішення расових та географічних диспропорцій у доступі до вакцин.

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