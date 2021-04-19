Genesis Motors, суббренд южнокорейской компании Hyundai, показал свой первый электромобиль. Чем особый 2022 Genesis Electrified G80 – читайте дальше.

Подробные характеристики электромобиля пообещали обнародовать позже в 2021 году. Однако, в компании все же раскрыли некоторые подробности.

Примечательно "Как космический корабль": Mercedes-Benz показала новый электрический седан – фото

Что уже известно

2022 Genesis Electrified G80 может без подзарядки проехать 499 километров, говорится о базовой версии.

говорится о базовой версии. Владельцы автоновинки смогут использовать систему быстрой зарядки 800В без преобразователя.

Для того чтобы зарядиться с 10% до 80%, автомобилю потребуется всего 22 минуты.

В спортивном режиме новый автомобиль будет разгоняться с 0 до 96 километров в час всего за 4,9 секунды.

Active Noise Control-Road позволит уменьшить уровень шума в салоне. Это станет реальным благодаря измерению и анализу шумов на дороге и реагирования на звуковую волну.

Так выглядит автоновинка / Фото Genesis

Сравнение с G80

2022 Genesis Electrified G80 отличается от стандартного G80 решеткой радиатора с рисунком G-Matrix – в электромобиле она более динамична.

Еще одно отличие – дверцы для зарядки. В новом автомобиле Genesis Motors они расположены в верхнем правом углу решетки.

Интересно! Недавно другая южнокорейская компания, Kia Motors, представила электрический кроссовер EV6. За него придется заплатить до 48 500 долларов.