Genesis Motors показав свій перший електромобіль: розкішні фото
Genesis Motors, суббренд південнокорейської компанії Hyundai, показав свій перший електромобіль. Чим особливий 2022 Genesis Electrified G80 – читайте далі.
Джерело:Car Buzz
Детальні характеристики електромобіля пообіцяли оприлюднити пізніше у 2021 році. Однак, у компанії все ж розкрили деякі подробиці.
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Що вже відомо
- 2022 Genesis Electrified G80 може без підзарядки проїхати 499 кілометрів, мовиться про базову версію.
- Власники автоновинки зможуть використовувати систему швидкої зарядки 800В без перетворювача.
- Для того, аби зарядитися з 10% до 80%, автомобілю знадобиться лише 22 хвилини.
- У спортивному режимі нове авто розганятиметься з 0 до 96 кілометрів на годину всього за 4,9 секунди.
Active Noise Control-Road дозволить зменшити рівень шуму в салоні. Це стане реальним завдяки вимірюванню та аналізу шумів на дорозі й реагування на звукову хвилю.
Такий вигляд має автоновинка / Фото Genesis
Порівняння з G80
2022 Genesis Electrified G80 відрізняється від стандартного G80 решіткою радіатора з малюнком G-Matrix – в електромобіля вона більш динамічна.
Ще одна відмінність – дверцята для зарядки. У новому автомобілі Genesis Motors вони розташовані у верхньому правому кутку решітки.
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