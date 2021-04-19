Genesis Motors, суббренд південнокорейської компанії Hyundai, показав свій перший електромобіль. Чим особливий 2022 Genesis Electrified G80 – читайте далі.

Детальні характеристики електромобіля пообіцяли оприлюднити пізніше у 2021 році. Однак, у компанії все ж розкрили деякі подробиці.

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Що вже відомо

2022 Genesis Electrified G80 може без підзарядки проїхати 499 кілометрів , мовиться про базову версію.

, мовиться про базову версію. Власники автоновинки зможуть використовувати систему швидкої зарядки 800В без перетворювача.

Для того, аби зарядитися з 10% до 80%, автомобілю знадобиться лише 22 хвилини.

У спортивному режимі нове авто розганятиметься з 0 до 96 кілометрів на годину всього за 4,9 секунди.

Active Noise Control-Road дозволить зменшити рівень шуму в салоні. Це стане реальним завдяки вимірюванню та аналізу шумів на дорозі й реагування на звукову хвилю.

Такий вигляд має автоновинка / Фото Genesis

Порівняння з G80

2022 Genesis Electrified G80 відрізняється від стандартного G80 решіткою радіатора з малюнком G-Matrix – в електромобіля вона більш динамічна.

Ще одна відмінність – дверцята для зарядки. У новому автомобілі Genesis Motors вони розташовані у верхньому правому кутку решітки.

Цікаво! Нещодавно інша південнокорейська компанія, Kia Motors, представила електричний кросовер EV6. За нього доведеться заплатити до 48 500 доларів.