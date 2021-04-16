"Как космический корабль": Mercedes-Benz показала новый электрический седан – фото
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый электрический седан – 2022 Mercedes-Benz EQS. Его салон больше напоминает футуристический космический корабль, чем обычное авто.
Источник:CNBC
Mercedes-Benz EQS знаменует новую эру для немецкого автопроизводителя, поскольку он переходит на электромобили.
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Основные характеристики электрокара
- Авто является первым электромобилем на новой платформе Mercedes-Benz. Оно оснащено батареями нового поколения.
- Мощность двигателя новинки достигает 516 лошадиных сил, а крутящий момент транспортного средства составляет 611 Нм.
- По данным разработчиков, 2022 Mercedes-Benz EQS может проехать без подзарядки до 770 километров.
- Он имеет 3 экраны под единой 56-дюймовой изогнутой стеклянной поверхностью, включая пассажирский, который не видно водителю.
- Пока неизвестно, какой будет цена седана. Однако специалисты считают, что она точно превысит 100 000 долларов.
Так выглядит 2022 Mercedes-Benz EQS / Фото Mercedes-Benz
Новинка от немецкого производителя / Фото Mercedes-Benz EQS
Салон напоминает футуристический космический корабль / Фото Mercedes-Benz EQS
Что о EQS говорят разработчики
В Mercedes-Benz считают, что EQS позволит полностью переосмыслить электрический сегмент роскошных авто, ведь будет конкурировать с Tesla и другими производителями.
Интерьер EQS фактически противоположный моделям Tesla, в которых он современный и упрощен. Внешний вид авто похож на дизайн его традиционных "собратьев" S-класса.
EQS разработан, чтобы превзойти ожидания даже наших самых требовательных клиентов,
– заверил Ола Каллениус, гендиректор компании.
"Это именно то, что нужно сделать Mercedes, чтобы заработать букву "S" в своем названии. Потому что мы излишне не присуждаем ее", – подчеркнул он.
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