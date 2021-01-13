Компания Sony создает новый мощный беспилотник – Airpeak. Искусственный интеллект позволяет ему не терять устойчивость изображений во время полета.

Во время виртуальной презентации в январе 2021 компания впервые показала эксклюзивные видео испытаний устройства, об этом пишет Engadget.

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Особенности Airpeak

Важно, что на такой беспилотник можно будет установить беззеркальные камеры серии Alpha от Sony. Устройство использует искусственный интеллект для устойчивости изображений во время полета.

Чтобы полностью поддержать творческий потенциал создателей видео, Airpeak может быть оборудован беззеркальных камерой Alpha,

– отметили в Sony.

Как отметили в компании, это – самый маленький в отрасли класс дронов, который может быть оснащен системой Alpha. Официально его намерены представлен уже весной 2021 года.

Виртуальная презентация Airpeak: смотрите видео Sony

Испытания беспилотника в Австрии: смотрите видео Sony

Аппарат имеет 4 пропеллеры, а также 2 опорные стойки – при взлете они сворачиваются. Заметим, что цену устройства пока не объявляют.

"Устройство для авантюристов"

Как подчеркнул президент и гендиректор компании Кеничиро Йошида, Airpeak – выбор для "авантюрных создателей". Беспилотник разрабатывают для съемок фильмов.



Sony разрабатывает беспилотник для съемок фильмов / Фото Sony

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Airpeak использует искусственный интеллект / Фото Sony



Новому беспилотнику уже провели несколько тестовых полетов / Фото Sony

Вероятно, что Sony столкнется с определенной конкуренции. Ведь ее новый продукт ориентирован на потребителей таких компаний-производителей беспилотников как DJI, Parrot и Skydio.