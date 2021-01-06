Компания Manta Aircraft из Швейцарии работает над инновационным самолетом, который сможет выполнять вертикальный взлет и посадку. Команда разработчиков уже представила прототип двухместного планера.

Он – в три раза меньше будущего самолета. Первые летные испытания пройдут уже в ближайшее время, об этом пишет New Atlas.

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ANN1 и ANN2 – это одноместная и двухместная версии одного и того же самолета с углеродным композитным корпусом. Они имеют небольшой V-образный хвост, большое обратное крыло сзади и меньше – впереди.

Справка. Самолет может взлетать и приземляться вертикально на вертолетной площадке стандартного размера. Но если есть немного больше места, он также будет работать как взлетно-посадочный самолет.

4 электрические вентиляторы обеспечивают движение летательного аппарата вперед. Они расположены под передним краем заднего крыла, а во время вертикального взлета и посадки могут наклоняться вверх.

Другие характеристики

Одноместный ANN1 спроектирован как моторный спортивный самолет. А вот ANN2 может перевозить пассажира с пилотом. Разработчики рассматривают его как скоростное средство для полиции или спасателей.

Как сообщили в Manta Aircraft, будущий самолет за раз сможет добавить расстояние до 600 километров. Его крейсерская скорость (самая выгодная, которую достигают при малейшей километровой расходу топлива) достигнет 300 километров в час.

Прототип будущего самолета (первые 3 фото) и проект аппарата в реальных размерах / Manta Aircraft