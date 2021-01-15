У Франції створили безпілотник з незвичайними крилами: фото та відео
Французька стартап-компанія FLY-R створила прототип дрона з крилами у формі ромба. Розробка отримала назву R2-150.
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БПЛА R2-150: що відомо?
Характеристики дрона R2-150 від компанії FLY-R:
- довжина крила безпілотника R2-150 становить 1,5 метра;
- максимальна швидкість польоту досягає 115 кілометрів на годину;
- безпілотник може перебувати у польоті до 2 годин на одному заряді;
- передає відеозображення в режимі реального часу;
- дрон може автономно здійснювати розвідку й спостереження.
Прототип дрона з крилами у формі ромба R2-150 / Фото FLY-R
Крім того, компанія планує випустити безпілотники Crystal CR-1200. Головне призначення – трансфер 2 пілотів і 8 пасажирів на невеликі й середні відстані. БПЛА зможе літати зі швидкістю 350 кілометрів на годину та долати понад 1 000 кілометрів на одному заряді.
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У Франції створили безпілотник з незвичайними крилами: дивіться відео
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