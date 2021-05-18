Об ивенте

Мероприятие одновременно пройдет в Киеве и Энергодаре, где на территории Запорожской ТЭС расположена система накопления энергии. После официального запуска батареи начнется дискуссия о перспективах развития рынка накопителей энергии в Украине с участием представителей власти, профильных министерств и ведомств, международных партнеров и представителей ДТЭК.

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Детали о событии можно найти здесь. Прямая трансляция всего мероприятия будет доступно по ссылке. Присоединяйтесь!

Справка: В июле 2020 ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅час. Этот проект призван дать старт новому рынка накопителей энергии в Украине, но и сделать большой вклад в трансформацию энергетической отрасли страны в целом.