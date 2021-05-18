Об ивенте
Мероприятие одновременно пройдет в Киеве и Энергодаре, где на территории Запорожской ТЭС расположена система накопления энергии. После официального запуска батареи начнется дискуссия о перспективах развития рынка накопителей энергии в Украине с участием представителей власти, профильных министерств и ведомств, международных партнеров и представителей ДТЭК.
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Детали о событии можно найти здесь. Прямая трансляция всего мероприятия будет доступно по ссылке. Присоединяйтесь!