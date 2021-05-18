Про івент
Захід одночасно відбуватиметься у Києві та Енергодарі, де на території Запорізької ТЕС розташована система накопичення енергії. Після офіційного запуску батареї розпочнеться дискусія про перспективи розвитку ринку накопичувачів енергії в Україні за участі представників влади, профільних міністерств та відомств, міжнародних партнерів та представників ДТЕК.
Читайте також ДТЕК запускає першу в Україні промислову систему накопичення енергії
Пряма трансляція всього заходу буде доступно за посиланням. Долучайтеся!