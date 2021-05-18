Про івент

Захід одночасно відбуватиметься у Києві та Енергодарі, де на території Запорізької ТЕС розташована система накопичення енергії. Після офіційного запуску батареї розпочнеться дискусія про перспективи розвитку ринку накопичувачів енергії в Україні за участі представників влади, профільних міністерств та відомств, міжнародних партнерів та представників ДТЕК.

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Пряма трансляція всього заходу буде доступно за посиланням. Долучайтеся!

Довідка: У липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год. Цей проєкт покликаний дати старт новому ринку накопичувачів енергії в Україні, а й зробити великий внесок в трансформацію енергетичної галузі країни в цілому.