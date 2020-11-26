Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и парковаться где угодно, иногда они оказываются быстрее машин. Именно поэтому широкую популярность приобрели велосипедные курьеры. Более того, в Париже запустили скорую помощь на велосипедах Emergency Bikes.

Новая скорая помощь была создана фирмой PR/технических разработок Wunderman Thompson Paris в партнерстве с французской компанией электрической мобильности Ecox Enterprises. Дополнительный вклад внесли UMP (Парижская служба чрезвычайных ситуаций) и производитель грузовых велосипедов Urban Arrow, который предоставил основу – грузовой ebike, пишет New Atlas.

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Комплектация Emergency Bikes:

150-литровый изолированный контейнер для хранения принадлежностей и медикаментов;

140-децибельный клаксон;

высокоинтенсивный синий проблесковый маячок;

медицинские символы на колесах;

специальные непрокалываемые шины;

GPS-устройство, позволяющее отслеживать местонахождение;

USB-порт для питания портативных устройств.

Электродвигатель питается от двух литиевых батарей мощностью 500 Ватт-часов с дальностью педалирования до 160 километров. Велосипед оснащен мощной гидравлической тормозной системой.

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В чем особенность Emergency Bikes? Разработчики уверяют, что в условиях экстренных вызовов медики на Emergency Bikes могут добраться к месту назначения примерно вдвое быстрее, чем традиционные кареты скорой помощи. Некоторые врачи уже протестировали и используют "велопомощь", которой заинтересовались многочисленные медицинские организации. Конечно, для перевозки пациентов все еще актуальными остаются обычные автомобили скорой помощи.

Скорая помощь Emergency Bikes: смотрите видео