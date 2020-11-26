Во Франции запустили скорую помощь Emergency Bikes: видео
Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и парковаться где угодно, иногда они оказываются быстрее машин. Именно поэтому широкую популярность приобрели велосипедные курьеры. Более того, в Париже запустили скорую помощь на велосипедах Emergency Bikes.
Новая скорая помощь была создана фирмой PR/технических разработок Wunderman Thompson Paris в партнерстве с французской компанией электрической мобильности Ecox Enterprises. Дополнительный вклад внесли UMP (Парижская служба чрезвычайных ситуаций) и производитель грузовых велосипедов Urban Arrow, который предоставил основу – грузовой ebike, пишет New Atlas.
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Комплектация Emergency Bikes:
- 150-литровый изолированный контейнер для хранения принадлежностей и медикаментов;
- 140-децибельный клаксон;
- высокоинтенсивный синий проблесковый маячок;
- медицинские символы на колесах;
- специальные непрокалываемые шины;
- GPS-устройство, позволяющее отслеживать местонахождение;
- USB-порт для питания портативных устройств.
Электродвигатель питается от двух литиевых батарей мощностью 500 Ватт-часов с дальностью педалирования до 160 километров. Велосипед оснащен мощной гидравлической тормозной системой.
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Скорая помощь Emergency Bikes: смотрите видео
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