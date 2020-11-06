Украинская авиационная компания "Вектор" продолжает работать над проектом легкого многоцелевого вертолета ВМ-4 "Шмель". На данный момент удалось получить Государственный Патент на санитарно-эвакуационную модификацию вертолета.

Новая санитарно-эвакуационная версия вертолета называется ВМ-4С "Пеон", передают Крылья. Важно: Украинцы представили боевой дрон-камикадзе "Гром": мощное видео Почему это важно? Разработку планируют применять в условиях необходимости в кратчайшие сроки и с минимальными рисками оказать экстренную помощь пострадавшим, больным или раненым. Вертолет ВМ-4С "Пеон" небольшой по размеру и имеет два двигателя. Именно эти факторы обеспечивают возможность эффективного применения новинки не только в условиях города, а и в труднодоступной местности. Проект "медицинского" вертолета ВМ-4С "Пеон": смотрите видео