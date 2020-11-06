"Летающая скорая": украинская компания разработает санитарно-эвакуационную версию вертолета
Украинская авиационная компания "Вектор" продолжает работать над проектом легкого многоцелевого вертолета ВМ-4 "Шмель". На данный момент удалось получить Государственный Патент на санитарно-эвакуационную модификацию вертолета.
Новая санитарно-эвакуационная версия вертолета называется ВМ-4С "Пеон", передают Крылья.
Важно: Украинцы представили боевой дрон-камикадзе "Гром": мощное видео
Почему это важно?
Разработку планируют применять в условиях необходимости в кратчайшие сроки и с минимальными рисками оказать экстренную помощь пострадавшим, больным или раненым.
Проект "медицинского" вертолета ВМ-4С "Пеон": смотрите видео
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
"Летающая скорая": украинская компания разработает санитарно-эвакуационную версию вертолетасегодня , 08:28
-
Астрономы сделали удивительный снимок нашей галактики размером 25 000 на 50 000 пикселей: детали1 ноября , 09:23
-
Украинские пулезащитные шлемы успешно испытали в США: фото, характеристики2 ноября , 20:09