Оскільки велосипеди можуть об’їжджати затори та паркуватись де завгодно, іноді вони виявляються швидшими, ніж автомобілі. Саме тому широкої популярності набули велосипедні кур’єри. Ба більше, у Парижі запустили швидку допомогу на велосипедах Emergency Bikes.

Нова швидка допомога була створена фірмою PR/технічних розробок Wunderman Thompson Paris у партнерстві з французькою компанією з електричної мобільності Ecox Enterprises. Додатковий внесок зробили UMP (Паризька служба надзвичайних ситуацій) та виробник вантажних велосипедів Urban Arrow, який надав основу – вантажний ebike, пише New Atlas. Варте уваги: "Літаюча швидка": українська компанія розробить санітарно-евакуаційну версію гелікоптера Комплектація Emergency Bikes: 150-літровий ізольований контейнер для зберігання приладдя та медикаментів;

140-децибельний клаксон;

високоінтенсивний синій проблисковий маячок;

медичні символи на колесах;

спеціальні непроколювані шини;

GPS-пристрій, що дозволяє відстежувати місцеперебування;

USB-порт для живлення портативних пристроїв. Електродвигун живиться від двох літієвих батарей потужністю 500 Ват-годин з дальністю педалювання до 160 кілометрів. Велосипед оснащений потужною гідравлічною гальмівною системою. Вам сподобається: Може покласти край пандемії: штучний інтелект навчили діагностувати COVID-19 за кашлем В чому особливість Emergency Bikes? Розробники запевняють, що в умовах екстрених викликів медики на Emergency Bikes можуть дістатися місця призначення приблизно вдвічі швидше, ніж традиційні карети швидкої допомоги. Деякі лікарі вже протестували та використовують "велодопомогу", якою зацікавилися численні медичні організації. Звичайно, для перевезення пацієнтів все ще актуальними залишаються звичайні автомобілі швидкої допомоги. Швидка допомога Emergency Bikes: дивіться відео