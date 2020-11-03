Ученые Массачусетского технологического института в США разработали уникальный алгоритм на основе искусственного интеллекта. Он умеет диагностировать COVID-19, анализируя кашель человека.

Во время испытаний он в 98,5% случаев успешно выявил признаки COVID-19 у людей, которые перед тем получили положительный результат теста, сообщает BBC.

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В проверке алгоритма также участвовали и те, у кого болезнь протекала бессимптомно. Для этих участников результат испытания был правдивым в 100% случаев.

Звуки, которые вы издаете во время кашля, меняется, если у вас COVID-19. Даже в случае, когда нет симптомов. Человеческое ухо этого услышать не может,

– заметил один из соавторов исследования Брайан Субирана.

Достичь успешного результата исследователи смогли благодаря использованию нейронных сетей. Одна обнаруживает звуки, связанные с силой голоса, другая анализирует эмоциональное состояние, а третья измеряет, как изменяется дыхательная деятельность.

Алгоритм не предназначен для пациентов с выраженными симптомами, ведь у них могут быть другие состояния, которые вызывают похожее поведение. Это значит, что для окончательного диагноза нейросети использовать таки не стоит.

Как поможет побороть пандемию

Разработчики алгоритма сейчас ожидают, чтобы он был одобрен законодательством. Они намерены превратить его в приложение, которое бы позволяло предварительно проверить, инфицирован человек или нет.

Авторы исследования заверили, что их разработку можно будет использовать, в частности, для ежедневного тестирования студентов, офисных работников и общественности в целом, когда школы, бизнес и транспорт снова начнут работать в обычном режиме.

Заметим, что ученые предполагают, что алгоритм даже может положить конец пандемии. Это станет возможно, если приложение всегда будет работать в фоновом режиме. Но, вероятно, это вызовет проблемы конфиденциальности.

Справка. По состоянию на 3 ноября в мире зафиксировано 47 219 858 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 210 108 человек. Зато 31 448 522 пациентов выздоровели.