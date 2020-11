Если и есть вещь, с которой может согласиться каждый суперуспешный предприниматель (кроме любви к книгам), так это то, что неудача – это необходимая часть создания чего-то нового и стоящего. Билл Гейтс, Илон Маск, Уоррен Баффетт – почти каждый миллиардер, которым вы восхищаетесь, давал советы о том, как лучше справиться с неудачей, чтобы добиться большего.

Джефф Безос – не исключение. Он убежден, что неудачи – это необходимая часть инноваций. В своей новой книге Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos самый богатый человек планеты дает понять: существует два типа неудач, и только одним из них можно гордиться, пишет Inc.com.

Хороший провал VS плохой провал

Джефф Безос считает, что типы неудач нужно четко разграничивать: "Есть экспериментальная неудача – это тот тип неудачи, которому вы должны радоваться."

Это результат больших и смелых ставок, которые либо меняют правила игры, либо создают новые продукты. Например, Fire Phone – смартфон Amazon и Foxconn, снятый с производства в 2015 году, или соцсеть Google+.

Миллиардер также отмечает, что существует "операционный провал", и предприниматели не должны наделять такие неудачи ложной таинственностью – это простая ошибка.

Мы построили сотни центров выполнения заказов Amazon за эти годы, и мы знаем, как это сделать. Если мы построим новый центр, и это будет катастрофа – это будет просто плохое исполнение. Это плохая неудача. Расширение существующего бизнеса – известная территория. Если оно будет выполнено должным образом, это не может значительно влиять на риск. Если вы провалились в том, что уже должны уметь, это не повод для радости,

– объясняет Безос.

Читайте также: 3 качества, которые Джефф Безос ищет в кандидатах на работу в Amazon Когда вы разрабатываете новый продукт, услугу или экспериментируете – это может не сработать, и это нормально. Нужно четко различать эти два типа неудач и выделять изобретения и инновации.

Совет! Когда вы будете заниматься самобичеванием либо списывать губительное решение со счетов, оправдывая его "смелым видением", честно ответьте себе на вопрос: пытался ли я сделать что-то по-настоящему новое до того, как потерпел неудачу? Если нет, тогда вы просто оплошали. А если да, то учитесь на своих ошибках, но не расстраивайтесь из-за них. Воспринимайте их как знак того, что вы мыслите масштабно и пытаетесь создать что-то действительно достойное.