Есть два типа неудач, и лишь одним из них вы можете гордиться, – Джефф Безос
Если и есть вещь, с которой может согласиться каждый суперуспешный предприниматель (кроме любви к книгам), так это то, что неудача – это необходимая часть создания чего-то нового и стоящего. Билл Гейтс, Илон Маск, Уоррен Баффетт – почти каждый миллиардер, которым вы восхищаетесь, давал советы о том, как лучше справиться с неудачей, чтобы добиться большего.
Джефф Безос – не исключение. Он убежден, что неудачи – это необходимая часть инноваций. В своей новой книге Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos самый богатый человек планеты дает понять: существует два типа неудач, и только одним из них можно гордиться, пишет Inc.com.
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Хороший провал VS плохой провал
Джефф Безос считает, что типы неудач нужно четко разграничивать: "Есть экспериментальная неудача – это тот тип неудачи, которому вы должны радоваться."
Миллиардер также отмечает, что существует "операционный провал", и предприниматели не должны наделять такие неудачи ложной таинственностью – это простая ошибка.
Мы построили сотни центров выполнения заказов Amazon за эти годы, и мы знаем, как это сделать. Если мы построим новый центр, и это будет катастрофа – это будет просто плохое исполнение. Это плохая неудача. Расширение существующего бизнеса – известная территория. Если оно будет выполнено должным образом, это не может значительно влиять на риск. Если вы провалились в том, что уже должны уметь, это не повод для радости,
– объясняет Безос.
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