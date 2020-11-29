Основатель Amazon Джефф Безос имеет адрес электронной почты, который находится в свободном доступе. На е-mail предпринимателя клиенты присылают письма с жалобами и отзывами.

Адрес jeff@amazon.com – основная электронная почта миллиардера. Безос отмечает, что не может прочитать все письма, однако наиболее интересным сообщениям он уделяет особое внимание, пишет CNBC.

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Почему это важно?

Джефф Безос воспринимает каждую проблему, о которой рассказывает клиент, как возможность что-то улучшить. Большинство писем – жалобы на заказы в Amazon, к которым предприниматель относится достаточно серьёзно.

Получив действительно аргументированную жалобу, Безос поручает своей команде провести тематическое исследование, найти причину и сделать все, чтобы искоренить проблему.

Когда вы решаете проблему, вы делаете это не для одного клиента. Вы исправляете что-то сразу для всех, и этот процесс – важная часть нашего большого дела. К неудачному опыту клиентов либо несовершенным заказам я стараюсь относиться именно так,

– пишет предприниматель в своей новой книге "Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos".

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Более того, журналисты CNBC рассказали, что отправили письмо миллиардеру в 10.20 утра и получили ответ уже через 10 минут.