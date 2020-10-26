Джефф Безос – самый богатый человек в мире. Его финансовый успех является предметом бесчисленных статей. Но то, о чем говорят меньше всего, является одним из ключей к этому успеху – практика найма Amazon. В течение многих лет Безос четко высказывался о том, какие качества он ищет в новых сотрудниках.

После того, как Amazon стала публичной, Джефф Безос написал акционерам, что высокая планка в подходе к найму всегда была и будет важнейшим элементом успеха компании. Каждый, кто претендует на работу в корпорации, должен осознать, что ожидания велики. Сам Безос признает, что работать в компании непросто, однако именно творческая и эффективная команда определяет ее успех, пишет Fastcompany.

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Успешный предприниматель и его команда до сих пор рассматривают кандидатов через призму трех широких вопросов, которые Безос изложил в Письме к акционерам 1998 года.

1. Будем ли мы восхищаться этим человеком?

Безос заявил, что ищет людей, которые являются более чем просто компетентными: "Я всегда старался работать только с теми людьми, которыми восхищаюсь. Это люди, у которых можно чему-то научиться или взять с них пример."

Безос неоднократно подчеркивал, что умные люди склонны менять свое мнение, пересматривая проблему, которую они уже решили. Они открыты для новых точек зрения, новой информации, новых идей, противоречий и вызовов собственному мышлению.

"Вспомните ситуацию, когда вы получили обратную связь, которая заставила вас изменить стратегию", – спросят потенциальные работодатели. Кандидаты, претендующие на работу в Amazon, должны показать, что они открыты для новых идей, готовы реагировать на мнение своих коллег и убеждены, что принятые решения являются результатом совместной работы.

2. Повысит ли этот человек эффективность группы?

Безос ищет кандидатов, которые укрепят организацию:"Мы хотим бороться с энтропией. Планка должна постоянно расти. Я прошу людей визуализировать компанию через пять лет", – отмечает он.

Во время собеседования Amazon привлекает специалистов, которые оценивают, как кандидат будет способствовать повышению корпоративной культуры. Они рассматривают, насколько этот человек соответствует 14 принципам лидерства Amazon. Тот, кто готовится к собеседованию, должен усвоить эти принципы и продемонстрировать, как их квалификация соответствует этой философии.

Рекрутеры спрашивают кандидатов, как они будут внедрять изменения в своей группе, какие показатели будут использовать, смогут ли принять решение без данных.

3. Этот человек – суперзвезда?

Третье качество, которое Amazon ищет среди кандидатов на работу, – это способность быть "суперзвездой".

Многие люди имеют уникальные навыки, увлечения и перспективы, которые обогащают рабочую среду для всех нас. Часто это даже не связано с их работой.

Безос считает, что суперзвезды могут быть "немного радикальными, немного мятежниками". Одним из 14 принципов лидерства Amazon является то, что лидеры смотрят на вещи под другим углом. Именно "суперзвезды" способны уверенно идти к инновациям.

Во время собеседования кандидатов нередко спрашивают: "Amazon – это особая компания. Как вы думаете, в чем ваша особенность?" Или предлагают смоделировать ситуацию: "Джефф Безос заходит в ваш кабинет и говорит, что даст миллион долларов на реализацию вашей лучшей предпринимательской идеи. Ваши предложения?" В таких условиях лучшие кандидаты проявят творческое мышление и покажут, на что они способны.