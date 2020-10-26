Джефф Безос – найбагатша людина у світі. Його фінансовий успіх є предметом незліченних статей. Але те, про що говорять найменше, є одним із ключів до цього успіху – практика працевлаштування Amazon. Протягом багатьох років Безос чітко висловлювався про те, які якості він шукає у нових співробітниках.

Після того, як Amazon стала публічною, Джефф Безос написав акціонерам, що висока планка у підході до працевлаштування завжди була та буде найважливішим елементом успіху компанії. Кожен, хто претендує на роботу в корпорації, повинен усвідомити, що очікування великі. Сам Безос визнає, що працювати в компанії непросто, проте саме творча та ефективна команда визначає її успіх, пише Fastcompany.

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Успішний підприємець та його команда досі розглядають кандидатів крізь призму трьох широких питань, які Безос виклав у Листі до акціонерів 1998 року.

1. Чи будемо ми захоплюватися цією людиною?

Безос заявив, що шукає людей, які є більш ніж просто компетентними: "Я завжди намагався працювати лише з тими людьми, якими захоплююсь. Це люди, у яких ви можете чомусь навчитися чи взяти з них приклад."

Безос неодноразово підкреслював, що найрозумніші люди схильні змінювати свою думку, переглядаючи проблему, яку вони вже вирішили. Вони відкриті для нових точок зору, нової інформації, нових ідей, суперечностей та викликів власному мисленню.

"Згадайте ситуацію, коли ви отримали зворотній зв'язок, який змусив вас змінити стратегію", – запитають потенційні роботодавці. Кандидати, які претендують на роботу в Amazon, повинні показати, що вони відкриті для нових ідей, готові реагувати на думку своїх колег та переконані, що прийняті рішення є результатом спільної роботи.

2. Чи підвищить ця людина ефективність групи?

Безос шукає кандидатів, які зміцнять організацію: "Ми хочемо боротися з ентропією. Планка має постійно зростати. Я прошу людей візуалізувати компанію через п’ять років", – зазначає він.

Під час співбесіди Amazon залучає фахівців, які оцінюють, як кандидат буде сприяти підвищенню корпоративної культури. Вони розглядають, наскільки ця особа відповідає 14 принципам лідерства Amazon. Той, хто готується до співбесіди, повинен засвоїти ці принципи та продемонструвати, як їх кваліфікація відповідає цій філософії.

Рекрутери запитують кандидатів, як саме вони впроваджуватимуть зміни у своїй групі, які показники використовуватимуть, чи зможуть прийняти рішення без даних.

3. Ця людина – суперзірка?

Третя якість, яку Amazon шукає серед кандидатів на роботу, – це здатність бути "суперзіркою".

Багато людей мають унікальні навички, захоплення та перспективи, які збагачують робоче середовище для всіх нас. Часто це навіть не пов’язане з їх роботою.

Безос вважає, що суперзірки можуть бути "трохи радикальними, трохи бунтівниками". Одним із 14 принципів лідерства Amazon є те, що лідери дивляться на речі під іншим кутом. Саме "суперзірки" здатні впевнено прямувати до інновацій.