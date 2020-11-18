Американський бізнесмен Джефф Безос, який очолює рейтинг найбагатших людей у світі, віддасть 10 мільярдів доларів на благочинність. Їх розділять між 16 організаціями, які займаються збереженням навколишнього середовища.

Засновник компанії Amazon вже передав їм перший транш у розмірі 791 мільйон доларів, про це Безос повідомив на своїй інстаграм-сторінці.

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Він пояснив, що впродовж останнього часу навчався у неймовірно розумних людей, які спрямовують свої зусилля на боротьбу зі зміною клімату, а також його глобальними наслідками.

Ці гроші підуть на фінансування науковців, активістів, громадських організацій. Мене надихає те, що вони роблять. Всі ми можемо захистити майбутнє Землі, вдаючися до сміливих дій вже зараз,

– підкреслив Безос.

Серед тих, хто отримає гранти від мільярдера: Фонд ClimateWorks, Фонд захисту навколишнього середовища, Рада оборони природних ресурсів, Всесвітній фонд дикої природи, Інститут світових ресурсів, проєкт Solutions та інші.

Що відомо про Джеффа Безоса

Безос очолює рейтинг найбагатших людей у світі. У 2020 році він став першою людиною, чий дохід перевищив 200 мільярдів.

Бізнесмен володіє 12% акцій Amazon – цю компанію він заснував у 1994 році. Також є власником видання Washington Post.

З 2004 року багатій фінансує запуск приватних космічних кораблів компанією Blue Origin.

Цікаво! У липні 2012 року Безос з дружиною пожертвували 2,5 мільйона доларів на підтримку одностатевого шлюбного референдуму, який пройшов у Вашингтоні.



А у січні 2018 року вони виділили 33 мільйони доларів стипендіальному фонду TheDream US для незареєстрованих іммігрантів.