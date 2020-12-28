Оптимизация ресурсов, использование возобновляемых источников, постепенный отказ от ископаемого топлива – все это неминуемо приведет к трансформации энергетической сферы в каждой стране. Такая трансформация уже происходит и в Украине.

Как новые цифровые технологии меняют энергетическую отрасль нашей страны и что инновационная энергетика даст рядовым пользователям? Читайте в материале.

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Какой может быть цифровая энергетика?

В начале 2019-го компания ДТЭК запустила новую программу цифровой трансформации MODUS. Этот долгосрочный проект предусматривает внедрение инноваций и цифровых систем во все производственные и административные процессы бизнеса. В команду MODUS входят менеджеры, инженеры, программисты и дизайнеры, разрабатывающие технологические решения для любых бизнес-задач. По сути, это экспертиза в направлениях управления продуктами и проектами, Agile/Scrum, аналитики данных (Data Science и Data Engineering), разработка ПО (бизнес-анализ, UX/UI design), построения цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.

MODUS предусматривает несколько волн цифровизации

В рамках первой внедряются новые цифровые системы для повышения безопасности и эффективности на производстве (например, в шахтах и ТЭС), создаются новые инструменты контроля логистики в энергетике, подбора персонала, а также разрабатываются технологии мониторинга состояний электросетей. Вторая волна цифровизации включает моделирование разработки месторождений энергетических ресурсов и роботизацию всех офисных процессов, в том числе цифровой закупки, аналитики и управления информацией. Для последней третьей волны цифровизации представители ДТЭК планируют внедрить цифровые инструменты взаимодействия с клиентами и цифровые технологии управления возобновляемыми источниками энергии. По состоянию на сегодня компания запустила уже более трех десятков проектов первой и второй волны. Прямо сейчас происходит формирование проектов для третьей.

Цифровые ВДЭ / Фото ДТЭК

Какие технологии уже внедрены?

Одними из наиболее значимых достижений программы MODUS стало создание инфраструктуры связи на глубине 500 м в шахте "Юбилейная" (ДТЭК Павлоградуголь). Беспрецедентный для Украины пример проведения "Wi-Fi в шахту" позволил повысить безопасность шахтеров и оптимизировать цикл добычи ресурсов. Для реализации этого проекта понадобилось более сотни километров оптоволоконного кабеля, несколько сотен точек доступа Wi-Fi и множество датчиков для контроля состояния шахты и концентрации в ней взрывоопасных газов.

Цифровая шахта / Фото ДТЭК

Следующий шаг - развертывание множества проектов по безопасности в цифровой инфраструктуре шахты. Система связи позволит в режиме реального времени получать данные с различных датчиков безопасности и сообщать шахтерам об изменении аэрогазовых показателей, с помощью видеокамер мониторить рабочий процесс, при необходимости объявлять и проводить эвакуацию, а горный диспетчер сможет дистанционно помочь работнику при аварии путем направления сообщений на разумную лампу-пейджер, которая станет индивидуальной системой безопасности шахтера.

Благодаря новым датчикам, современным весам и автоматизированной лебедке, управляемыми компьютерным алгоритмом, в ДТЭК также добились более эффективной загрузки вагонов углем. В компании также разработали новое ПО для контроля состояния вагонов онлайн, которое минимизирует риски простоя и снижает расходы компании на логистику. Суммарно эти разработки сохранили компании 37+ млн гривен за все время своей работы.

Цифровая ТЕС / Фото ДТЭК

Кроме этого, специалисты ДТЭК начали мониторить состояние линий электропередачи с помощью дрона и разрабатывать автоматические системы анализа энергосетей. Пилотная версия в Днепровских электросетях (обследовалось 500 км сети) способствовала уменьшению аварийности в три раза. В целом же до 2025 года ожидается результат сокращения продолжительности отключений для потребителей на 10−15% при масштабировании проекта на всю компанию.

Цифровые электросети / Фото ДТЭК

Что касается автоматики — уже на нескольких ТЭС в Украине (в частности, Кураховская и Запорожская) внедрены системы автоматического определения оптимальных режимов работы энергоблоков станции, которые в режиме реального времени предоставляют машинистам ТЭС свои рекомендации. Здесь использование технологий IoT, Machine Learning, Data Lake для сокращения расхода топлива принесло экономический эффект в размере 170+ млн грн за 21 месяц работы.

Плюсы для экономики

Несмотря на затраты на разработку и внедрение цифровых технологий и систем, они приносят результаты и довольно быстро окупаются за счет оптимизации производственных и административных процессов.

Наши инвестиции в программу цифровой трансформации уже начали окупаться. С весны прошлого года, когда стартовала наша программа, экономический эффект от цифровизации уже составил около 230 млн гривен – 100 млн в 2019 и 130 млн в 2020-м году. Такие программы – это наш вклад и наши инвестиции в энергонезависимость отечественной энергетики, которая обязана пройти путь цифровой трансформации, чтобы стать конкурентоспособной и отвечать вызовам времени,

– объясняет руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

Уже в следующем году компания планирует начать внедрение проектов третьей волны MODUS и перейти к цифровизации клиентских услуг и источников возобновляемой энергетики. Глобальная цель ДТЭК – стать полностью цифровым предприятием с эффективным сотрудничеством людей и технологий к 2025+ году.

В целом, за последние 15 лет своего существования компания ДТЭК инвестировала в Украине более 10,4 млрд долларов отрасль энергетики, пополнила бюджет страны примерно на 11 млрд долларов и создала около 70 тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда.

Новая учебная программа

"Быть цифровой организацией означает не только использовать цифровые продукты, услуги и взаимодействие с клиентами. При трансформации компании в цифровую, требуются и большие изменения в действиях сотрудников, их собственном поведении и взаимодействии с другими людьми, внутри и вне организации. Иными словами, успешная цифровая трансформация начинается с культурной трансформации", – отмечает Дмитрий Осыка.

В сентябре 2020-го Academy DTEK и MODUS объявили о запуске обучающей программы по цифровой трансформации — Digital Transformation Program. Целью программы является погружение сотрудников в мир "цифры". В компании говорят, что курс готовит людей к непосредственному участию в проектах по цифровой трансформации, кроме того, это способствует формирование культуры и так называемого digital mindset, необходимого для успешной цифровой трансформации. Модули охватывают темы, начиная от разработки продуктов и цифровых решений, заканчивая основами управления данными и стратегией трансформации.

В качестве преподавателей этой программы выступили руководители разных направлений MODUS, эксперты Аcademy DTEK, а также спикеры от техногигантов вроде Microsoft, Amazon и крупнейших ІТ-компаний Украины.

Эволюционный переход в новый цифровой мир в 2020 превратился в революционный. Теперь даже те, кто скептически относился к реалистичности перехода в онлайн, понимают, что без присутствия в цифровом мире и умения эффективно работать там уже не обойтись,

— объясняет директор Academy DTEK Валерия Заболотная.

Будущее энергетики

2020 год доказал, что изменения неизбежны, и даже те, кто не верил в будущее цифровизации, теперь вынуждены принять новые правила игры. Такие изменения требуют ресурсов, кардинальной трансформации всех направлений производства и культурных изменений. Уже сегодня новые цифровые технологии позволяют улучшить сферу производства электроэнергии в нашей стране и во всем мире. А уже завтра новые технологии могут изменить наш мир так, как его изменила сама электроэнергия за последние 100 лет. Хотим мы этого или нет.