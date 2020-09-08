Диджитализация процессов для большинства компаний и сфер деятельности служит единственно возможным путем развития в современных стремительно меняющихся условиях. Высокая конкуренция и изменение поведения клиента побуждает предприятия играть по новым правилам.

Пандемия 2020 года четко показала: оперативная, комплексная и организованная цифровизация является неотъемлемой составляющей современного экономического процесса. Коронакризис продемонстрировал, что нецифровые методы управления устарели, а на смену им уже пришли новые – гибкие, устойчивые и более эффективные. Именно такие цифровые методы призваны оперативно реагировать на резкие изменения и новые вызовы, рассказывает 24 канал.

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Цифровая трансформация – это не только внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятий для повышения производительности, улучшения сервиса и обслуживания клиентов. Это также и кардинальные изменения в методах управления, корпоративной культуре и этике, внешнем и внутреннем взаимодействии. Как следствие компания или бизнес становятся digital-driven, что почти синонимично характеристике прогрессивных, современных и успешных компаний.

Цифровой прогресс ДТЭК: кейсы первого года

Программа комплексной и системной цифровой трансформации ДТЭК – MODUS – является сердцем диджитал-апгрейда производственных и административных процессов компании: добычи газа и угля, производства и дистрибуции электроэнергии, логистики и закупок, клиентских сервисов, управления персоналом, возобновляемых источников энергии и тому подобное.

Запущенные весной 2019 года проекты в пяти направлениях – Цифровая шахта, Цифровые сети, Цифровая логистика, Цифровая ТЭС и Цифровой HR – уже дали свои результаты, рассказывают в компании. И вот какие:

Для Цифровой шахты в шахте "Юбилейная" (ДТЭК Павлоградуголь) был реализован проект по созданию цифровой подземной инфраструктуры связи на основе технологии Wi-Fi. Разработка такого типа не только является первой в Украине, но и самой глубокой: глубина составила 500 м. Новые возможности, которые дает инфраструктура: оперативный сбор данных о состоянии оборудования, дистанционное управление процессами, повышение безопасности работы шахтеров и создание цифровой экосистемы шахты. Проекты Цифровой логистики показали свою эффективность едва ли не сразу после запуска. Например, благодаря оптимизации маршрутов и обновлению информации о свободных вагонах в реальном времени – за первые 10 месяцев работы было сэкономлено почти 1,5% от общего бюджета затрат на перевозку угля. То есть менее чем за год модель окупила себя уже 5 раз. В целом в этом модуле идет работа над четырьмя проектами – упомянутой выше оптимизацией распределения подвижного состава, автоматизацией загрузки вагонов, визуализацией маневровой работы и контролем оборота вагонов. Поэтому возможности для улучшения работы еще значительны. В модуле Цифровые сети проектов в работе больше всего: сразу шесть. В конце концов, сети – это один из крупнейших инфраструктурных объектов, только в ДТЭК – 186 000 км сетей (!). Знаковым стал проект для более эффективного сбора данных о сетях. Для этого используют дроны, оборудованные фотокамерами, тепловизорами или Lidar-сканерами (так называемое лазерное сканирование). Дополнительно специалисты MODUS пишут специальный "софт" для обработки данных облета дронов и автоматического распознавания дефектов. Это в разы увеличивает скорость работы. Например, бригада с дроном способна прорабатывать 9-13 км сетей за сутки (в зависимости от программирования полетов), без дрона один специалист самостоятельно осматривает 5 км сети за день, а так называемые верховые осмотры бригада осуществляет со скоростью 1,5 км/сутки. Цифровая ТЭС за 14 месяцев работы модели уже смогла сэкономить 91 млн гривен (!). Все благодаря запуску на ДТЭК Кураховская ТЭС пилота проекта "Ведение режима". Проект дает возможность автоматически определять оптимальный режим работы энергоблоков станции, а также давать рекомендации для корректировки параметров работы блоков машинисту в режиме реального времени. На очереди масштабирование проекта на ДТЭК Бурштынская ТЭС и ДТЭК Запорожская ТЭС. В рамках Цифрового HR для ДТЭК создали аналитическую модель для работы с персоналом и упростили для офисных работников формирование аналитических отчетов.

Советы для бизнеса от программы MODUS

Результаты первого года программы цифровых технологий MODUS позволяют выделить несколько советов, которые пригодятся компаниям на пути к собственной цифровой трансформации.

Стратегия прежде всего. Сформулируйте для себя четкий ответ на вопрос "Зачем вашему бизнесу цифровая трансформация?". Далее переходите к вопросам "Как этого достичь?" и "Что именно – какие инструменты нужны?" Поддержка руководства и ТОП-менеджеров является крайне важной, особенно на первых этапах. Развитие цифровой культуры и диджитал-грамотности собственных работников – одна из первоочередных задач, ведь все усилия могут сойти на нет, если ваши работники будут настроены против цифровых новшеств или банально не будут уметь ими пользоваться. Традиционные компетенции бизнеса должны тесно сотрудничать с цифровыми. Привлекайте внешнюю экспертизу и формируйте экосистему партнеров, ведь собственными силами определенное количество проектов сделать порой сложно, порой нецелесообразно, а порой и вовсе невозможно. Диджитал-трансформация – это непрерывный и бесконечный процесс, как, собственно, и технический прогресс.

На языке цифр: почему прогрессивные компании выбирают диджитализацию?

Отметим, что экономическая выгода от цифровых новшеств в ДТЭК за 2019-2020 годы составила около 150 млн гривен.

Наши прошлогодние инвестиции в программу цифровой трансформации уже начали окупаться. С весны прошлого года, когда стартовала наша программа, экономический эффект от цифровизации уже составил около 150 млн гривен – 100 млн в 2019-м и 50 млн с начала 2020 года. Такие программы – это наш вклад и наши инвестиции в энергонезависимость отечественной энергетики, которая обязана пройти путь цифровой трансформации, чтобы стать конкурентоспособной и соответствовать вызовам времени,

– отметил Дмитрий Осыка, руководитель IТ и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

В программе отмечают, что в 2020 году ДТЭК запустила еще четыре направления цифровой трансформации – Цифровое месторождение, Цифровую аналитику, Цифровой офис и Цифровые закупки.

Достигнутый экономический эффект от цифровизации – это еще не максимум, мы видим экономический потенциал в наших проектах. Поэтому будем продолжать цифровую трансформацию. После 2021 года мы намерены расшириться еще на два направления – цифровизацию клиентских услуг и источников возобновляемой энергетики,

– подчеркнул Дмитрий Осыка.

Основная цель ДТЭК – в 2025+ году стать цифровым предприятием, где: