Лидеры, которые думают об изменениях, смогут оставаться впереди с инновациями и стабильностью – независимо от того, планируется трансформация бизнеса или она вынужденная. События 2020 в корне переопределили понятие "трансформации" и сделали инновационное руководство важным как никогда раньше.

Способность воспринимать изменения является важным критерием лидерства, поэтому ING стремится выделить мировых лидеров, осуществляющих стойкие изменения в своих компаниях, отраслях и за их пределами, рассказывает Business Insider.

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Скорость и частота, с которой бизнес должен внедрять инновации и трансформацию, выросла настолько, что уровень постоянного комфорта стал практически лакмусовой бумажкой для руководства бизнесом 21 века. Но, как показал 2020 год, даже лидеры, которые успешно возглавляли значительные изменения в своих организациях, вынуждены пересмотреть это понятие, когда они продиктованы мировыми событиями, а не совершаются по стратегическому плану.

Могут потребоваться годы, чтобы осознать полное влияние COVID-19 на мировую экономику, но уже сейчас можно извлечь лидерские уроки из способов, которыми компании были вынуждены реагировать в режиме реального времени и новых устойчивых способов их реализации.

Мы часто думаем о пути к инновациям как о великом мышления, начиная с малого и быстро масштабируемого. COVID-19 не изменил характера руководства, устойчивости и инноваций. Он лишь изменил сроки и повысил ставки, – отмечает Изабель Фернандес, глобальный руководитель оптового банкинга ING.

ING определила три сектора промышленности, которые имеют особый потенциал для продвижения пути к новому взгляду на постоянную деловую практику – той, где устойчивость не рассматривается через прицел сокращение расходов, а наоборот, приносит новые доходы. Это транспорт, логистика, пища, сельское хозяйство и энергетика.

Эти отрасли всегда важны как для экономики, так и для общественной жизни, но реакция COVID-19 только усилила их роль на мировой арене. Пандемия продемонстрировала необходимость изучения общих позиций в этих областях, когда они работают с высокой эффективностью.

Так, пищевой и сельскохозяйственный сектора должны соответствовать потребностям растущего населения ответственным и устойчивым способом для планеты и ее ресурсов. Так же, энергетический сектор касается всех цепочек создания стоимости и обладает огромной властью для непосредственного решения климатического кризиса.

Эта пандемия заставляет нас тушить сегодняшние пожары, одновременно давая нам беспрецедентную возможность сделать новый выбор в решении вчерашних проблем, которые продолжают создавать риск для нашего завтра – климатические изменения, потеря биоразнообразия, права человека. Мир имеет возможность ставать лучше, и для этого ему нужны сильные, вдохновленные, инновационные и ориентированные на изменения лидеры, – добавляет Фернандес.

Добавим, Business Insider опубликовал список "100 людей, которые трансформировали бизнес".