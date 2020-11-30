ДТЭК Нефтегаз вошел в топ-25 инновационных компаний Украины
ДТЭК Нефтегаз вошел в топ-25 инновационных компаний Украины по версии журнала "Власть денег". Такую оценку компания получила благодаря системной работе по внедрению современных технологий, которые помогают повысить эффективность разработки месторождений и увеличить добычу газа.
С помощью инновационных технологий в области строительства скважин ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения в Украине. Так, за 2014–2020 гг. компания построила 23 скважины глубиной более 5,4 тысячи метров, среди которых – самая глубокая эксплуатационная скважина в Европе (6 750 метров). Теперь компания хочет масштабировать этот опыт и планирует бурение на глубину более 7 тысяч метров.
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Инновационные технологии в ДТЭК Нефтегаз / Фото ДТЭК
Среди других инновационных проектов компании – применение современных методов геологического изучения недр, включая создание постоянно действующих 3D-моделей. Для стабилизации добычи газа на зрелых месторождениях были введены в эксплуатацию полностью автоматизированная пропаново-холодильную установку и дожимные компрессорные станции.
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Как отмечают составители рейтинга, при отборе главным критерием было не только наличие инновационных планов на будущее, но и уже успешно реализованные инновации в производственных технологиях, выпускаемой продукции или предоставляемых услугах. Также учитывались такие факторы: роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.
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