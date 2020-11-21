Сразу две компании Группы ДТЭК — ДТЭК Нефтегаз и ДТЭК Сети — получили награды за системную реализацию инновационных природоохранных мероприятий в своей деятельности.

Награды получены в рамках форума "Екотрансформация 2020", который уже третий год подряд собирает тех, кто внедряет "зеленые" технологии и прогрессивные экостратегии для соблюдения законодательных норм в сфере охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов, рассказывают Инновации 24.

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Так, ДТЭК Нефтегаз, который добывает природный газ, используя инновационные технологии на каждом звене производства, получил награду за "Инновации и внедрение новейших технологий".

В своей деятельности компания, в частности, минимизирует объемы образования отходов при бурении, вводит методы экологизации поиска углеводородов, контролирует состояние подземных вод, уменьшает объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ввела систему экологического менеджмента, которая позволяет контролировать и корректировать аспекты влияния каждого звена производственной деятельности на окружающую среду с целью минимизации этих воздействий.

ДТЭК Нефтегаз / Фото ДТЭК

Ответственное отношение к окружающей природной среде, охране труда и промышленной безопасности – ключевые принципы работы компании. Системные инвестиции в реализацию инноваций позволяют ДТЭК Нефтегаз не только увеличивать добычу газа и работать на энергонезависимость Украины, но и делать это с минимальным воздействием на окружающую среду.

ДТЭК Нефтегаз получил награду за "Инновации и внедрение новейших технологий": смотрите видео

ДТЭК Сети получили награду за "Сохранение биологического разнообразия на предприятиях компании". Эксперты-экологи оценили усилия ДТЭК Сети по сохранению популяции белых аистов в Украине: компания в пяти регионах страны установила 237 специальных защитных конструкций на опорах линий электропередач, которые защищают гнезда птиц от поражения током.

ДТЭК Сети / Фото ДТЭК

Опыт ДТЭК Сети подтверждает, что сохранение биологического разнообразия возможно не только на объектах природно-заповедного фонда, но и в городских районах.

ДТЭК Сети получили награду за "Сохранение биологического разнообразия на предприятиях компании": видео

Стратегическая задача Группы ДТЭК – внедрение современных технологий и лучших практик для минимизации воздействия производства на окружающую среду и для сохранения биоразнообразия. Для этого все инвестиционные проекты ДТЭК имеют составляющую устойчивого развития. Очень приятно и вдохновляет, что специалисты отрасли высоко оценили наши усилия. Мы уверены, что с каждым годом все больше компаний будут участвовать в ответственном инвестировании. Ведь положительное влияние любого бизнес-проекта на людей, общество, территорию является важной составляющей успешности современного бизнеса и поддержания его со стороны клиентов и граждан,

– отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

Сохранение биоразнообразия соответствует принципам Глобального договора ООН, которых придерживается Группа ДТЭК в области охраны окружающей среды. Как ответственный бизнес ДТЭК интегрировал цели устойчивого развития ООН в свою ESG стратегию.