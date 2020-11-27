Чем отличается трансформация от изменения? По словам Дмитрия Осыки, руководителя ІТ и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК, изменение – это максимально безопасный прогресс, который не нуждается в изобретении чего-то нового. В то время как трансформация – это кардинальное изменение старого на новое.

На онлайн-митапе "Цифровая трансформация гигантов бизнеса", организованном агентством TopLead в рамках презентации аналитического издания "Digital Transformation" Дмитрий Осыка рассказал, что трансформация – это когда мы думаем, говорим и делаем совершенно по-другому.

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Термин "цифровая трансформация" как нельзя лучше характеризует мир, в котором мы сейчас живем. С помощью цифровых технологий сегодня в корне меняются способы ведения бизнеса, обслуживания клиентов, возникают новые профессии.

Трансформация – это путь, и в 2020 году коронавирус лишь "подтвердил", что нужно идти этим путем быстрее и как можно быстрее, – считает Дмитрий Осыка.

Стратегия BOOK OF DREAMS

ДТЭК свой путь цифровой трансформации начал фактически в 2018 году, когда была разработана стратегия BOOK OF DREAMS, путеводитель по преобразованию различных направлений бизнеса компании – начиная от шахт и ТЭС – заканчивая ВИЭ и клиентским сервисом. ДТЭК регулярно, минимум раз в год, возвращается к стратегии. Цель цифровой трансформации – улучшить операционную эффективность, гибкость и управление бизнесом, условия безопасности на производстве, повысить понимание рынка и связи с клиентами, а в целом – стать цифровым предприятием. К этому ДТЕК движется уже второй год.

За первый год работы программы, в 2019 году, экономический эффект уже составил 100 млн гривен и есть потенциал для роста.

Мы стартовали з проектами в пяти направлениях (шахта, ТЭС, логистика, сети, HR), в 2020 году добавить еще четыре (закупки, аналитика, месторождение, офис). Эффекты цифровой трансформации – это не только финансы. В некоторых случаях – это вопросы, связанные с безопасностью работников (Цифровая шахта), это комфорт работы и упразднение рутинных операций с помощью роботизации (Цифровой офис), это predictive maintenance, которая помогает предсказывать поломки (Цифровая ТЭС, Цифровые сети) и т.д. Несмотря на сложный год, состоянием на сейчас эффект 2020 года составляет 90 миллионов гривен. Это хороший показатель, хотя ожидался больше: планы нарушил COVID-19 своим влиянием на экономику в целом. Суммарно за два года работы программы мы ожидаем экономический эффект в размере 200 миллионов гривен,

– отметил руководитель программы.

Цифровая трансформация ДТЭК / Фото ДТЭК

Дистанционный формат работы и новые вызовы

В марте 2020 года, из-за карантина, львиная доля работников была переведена на дистанционный формат работы. По словам Дмитрия, особенных проблем не возникло, ведь компания достаточно хорошо развита ІТ-инфраструктурно, основной челлендж был связан с технологическим обеспечением работы из дому.

Для ІТ работать удаленно давно не челендж, сложнее пришлось с проектными командами, но тут на помощь пришли, опять же, технологические решение для коммуникации – Zoom, Skype for business, Microsoft Teams и т.д. Думаю, что многие компании, которые ранее с опаской относились к удаленке, сейчас увидели воочию, что удаленная работа может быть эффективной. Мое мнение, что в будущем, после пандемии и карантина, многие останутся на формате частичной работы из дома, например, в соотношении 60-40 процентов,

– сказал Дмитрий.

Важность информационной безопасности в новых цифровых реалиях

Информационная безопасность может стать ключевым вызовом. Ускорение, которое сейчас с коронавирусом получила цифровая трансформация, должно сопровождаться и серьезной работой по обеспечению безопасности. Иначе это путь на высокой скорости, но в овраг.

Новые цифровые реалии / Фото ДТЭК

В этом году мы существенно укрепили безопасность собственных облачных сервисов, мы и ранее использовали шифрование дисков, каналов трафика и др. Компаниям при переходе на "цифру" важно не только не экономить на штате специалистов по безопасности, но также и инвестировать в знания рядовых сотрудников – взращивать цифровую грамотность и культивировать цифровую гигиену, – добавил Дмитрий.

Корпоративная культура

Кроме того, важным условием для успеха цифровизации является трансформация корпоративной культуры. Это челлендж и игра в долгую, но в долгосрочной перспективе культура способна либо дать толчок для преобразования компании, либо тормозить (если не уничтожать) все усилия, направленные на трансформацию.

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Подход never stop learning

Важно, чтобы ваши люди понимали, почему происходят эти изменения, как происходят, что меняется. Через понимание взращивается поддержка. Вместе с Academy DTEK в этом году мы запустили важный курс для формирования этого понимания – обучающую Digital Transformation Program. Пилот стартовал в сентябре, но на днях уже начала обучение вторая группа. Постепенно мы будем расширяться, масштабировать программу. Планируем ее также перевести в онлайн формат, чтобы каждый сотрудник компании имел возможность пройти курс. Преобразование – это не одно только внедрение технологий, это работа с вашими людьми – сотрудниками и коллегами. К тому же, цифровая трансформация – это дорога без конца. Мы живем в мире постоянных изменений. Поэтому в таком мире лучшим инструментом является подход never stop learning – актуален как для компаний и бизнесов в целом, так и для специалистов в частности,

– поделился Дмитрий Осыка.