ДТЕК і Honeywell провели заводські випробування компонентів системи накопичення енергії
ДТЕК і Honeywell успішно провели заводські випробування основних компонентів першої в Україні промислової літій-іонної системи накопичення енергії, початок монтажу якої заплановано на січень 2021 року. Про це повідомив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.
"Не зважаючи на складну ситуацію з пандемією і труднощі з логістикою, ми з нашими партнерами з Honeywell успішно протестували всі основні компоненти літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год. Через карантин у деяких країнах, ми пішли за сценарієм заводських випробувань у віддаленому режимі за допомогою відеозв'язку", – сказав Емануеле Вольпе.
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Заводські випробування стеків з батареями виробництва Powin Energy проводилася віддалено по відеозв'язку в Торонто через жорсткий карантин у Канаді й закриття кордонів. Також й інші складові системи накопичення енергії: трансформатор, розподільчий пристрій і контейнер для батарейних стеків – успішно пройшли випробування віддалено.
ДТЕК тестує першу в Україні літій-іонну систему накопичення енергії / Фото ДТЕК
Водночас вироблений компанією EPC Power інвертор приймався і випробовувався фахівцями ДТЕК у Сан-Дієго, США на майданчику виробника,
– додав Вольпе.
Чому це важливо?
Ми дуже раді, що змогли завершити випробування першої акумуляторної системи зберігання енергії, яка буде експлуатуватися ДТЕК в Україні в цей непростий час. Наші команди продемонстрували неймовірний ентузіазм і разом працювали над тим, щоб під час пандемії надати кінцевий продукт вчасно, виконавши віддалені віртуальні заводські приймальні випробування, які гарантують, що система зберігання енергії Honeywell готова до роботи. Дякуємо ДТЕК за співпрацю в успішній реалізації цього проєкту,
– зазначив генеральний директор з відновлюваної енергетики та розподілених активів Honeywell Process Solutions Ерен Ергін.
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