На шахте "Юбилейная" ДТЭК ШУ Першотравенское внедрили инновационную цифровую систему позиционирования. Технология позволяет в режиме реального времени отслеживать, где именно находятся люди под землей, оперативно оповещать диспетчеров на поверхности о концентрации метана в горных выработках и аварийных ситуациях. Все – для повышения безопасности шахтеров при добыче угля.

Шахта "Юбилейная", на которой внедрили новую систему, – одна из десяти в крупнейшем угледобывающем объединении страны ДТЭК Павлоградуголь. В последнее десятилетие глубина шахты достигла отметки в 570 метров, где угольные пласты содержат повышенное количество газа метана, который высвобождается при добыче угля. Поэтому именно здесь отрабатывают инновационную цифровую систему безопасности, которую потом планируют внедрить и на остальных шахтах ДТЭК.

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Что известно о новой системе?

Новая система позиционирования базируется на технологии Wi-Fi + Bluetooth, а цифровую инфраструктуру связи на "Юбилейной" построили в рамках программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК. Ранее все подобные системы использовали радиосвязь, которая была недостаточно надежной и работала только в одну сторону – передавала на поверхность сигнал о местонахождении сотрудника, но не позволяла что-либо передавать обратно под землю.

Теперь же для всех шахтеров на "Юбилейной" взамен привычных светильников-коногонок закупают специальные смарт-лампы. Они не только освещают подземные горные выработки, но и в режиме реального времени замеряют концентрацию метана, фиксируют местонахождение работников и передают эти данные диспетчеру на поверхность. Кроме того, каждая инновационная лампа снабжена системой оповещения при помощи смс-сообщений и "тревожной кнопкой".

"Мы развернули систему позиционирования на базе подземной сети Wi-Fi, которую оборудовали в начале года. Кстати, в августе она была признана самой глубокой в стране и вошла в Книгу рекордов Украины. Использование смарт-лампы, которая при помощи Bluetooth коннектится к Wi-Fi, открывает дополнительные возможности для повышения безопасности наших шахтеров. Люди под землей теперь могут передавать и принимать сообщения", – отметил Вадим Мирошниченко, руководитель проекта "Цифровые проекты безопасности" ДТЭК.

На шахте ДТЭК внедрили цифровую систему позиционирования для повышения безопасности шахтеров: смотрите видео

Таким образом, специалисты с поверхности смогут отслеживать их самочувствие, не допускать перемещение в опасную зону или наоборот направлять туда, где коллегам требуется помощь. В дальнейшем смарт-лампу можно будет дооборудовать видеорегистратором, который будет передавать потоковое видео на поверхность.

Новую систему позиционирования развернули в рекордно короткие сроки. За полтора месяца под землей в горных выработках смонтировали более 1 700 радиомаячков Bluetooth, которые обеспечили покрытие порядка 80 километров горных выработок.

Для команды направления Цифровая шахта – это была амбициозная цель, с которой мы справились. Мы уже живем в мире, где все становится взаимосвязанным и подключенным к сети. Цифровая экосистема шахты – это и есть пример в миниатюре нынешнего connected world. Такого рода проекты – это наш вклад в трансформацию энергетики, энергонезависимость страны, это доказательство достижений ДТЭК в сфере цифровой трансформации, – сказал Дмитрий Осыка, руководитель IT и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

Почему это важно? Система рассчитана на эксплуатацию в подземных выработках шахт, в том числе опасных по газу и пыли, и имеет все разрешительные документы.

"ДТЭК Энерго – это ответственная и надежная компания, которая заботится о сотрудниках. Мы всегда ставим в приоритет безопасность труда, используя для этого самые передовые технологии и инновационные разработки. На шахте "Юбилейная" добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях: здесь одна из самых высоких в Западном Донбассе концентраций метана. И потому для нас так важно было как можно быстрее внедрить в работу эту систему позиционирования. Ведь это позволяет нам сделать труд наших шахтеров более безопасным, а добычу угля – более продуктивной", – подчеркнул Михаил Барабаш, директор по добыче угля ДТЭК Энерго.