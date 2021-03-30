ДТЭК внедряет инспекцию внутри дымовых труб и котлов ТЭС с помощью беспилотников. Использование современных технологий повысит уровень промышленной безопасности, а также поможет сократить время на диагностику и ремонт.

Компания ДТЭК – ответственный работодатель, поэтому безопасность работников и эффективность производства – ключевые приоритеты. Благодаря обследованию дронами, в котлах больше не нужно ставить леса или привлекать к осмотру дымовых труб промышленных альпинистов.

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"Использование дрона Elios 2 на Приднепровской ТЭС – прекрасный пример того, как ДТЭК внедряет новые экспоненциальные и прорывные технологии в рутинные рабочие процессы. Постоянный мониторинг, тестирование и использование инновационных продуктов и решений в бизнесах компании является неотъемлемой частью стратегии устойчивого и непрерывного развития ДТЭК", – прокомментировал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Дрон закованный карбоновой сферой / Фото ДТЭК

Innovation DTEK совместно со специалистами "Интерэнергосервис" (ДТЭК Энерго) и компанией DroneUA на Приднепровской ТЭС провели испытания дрона Elios 2, производства швейцарской фирмы Flyability. Аппарат уже ввели в эксплуатацию и передали работникам "Интерэнергосервис". Это защищенный дрон в карбоновой сфере, который обеспечивает фото-, видеофиксацию и тепловизорный контроль. Он устойчив как к столкновению, так и к запылению, поэтому хорошо подходит для использования в дымовых трубах и котлах.

Подготовка к запуску беспилотника / Фото ДТЭК

Компания ДТЭК – ответственный работодатель, поэтому безопасность работников и эффективность производства – ключевые приоритеты. Благодаря обследованию дронами, в котлах больше не нужно ставить леса или привлекать к осмотру дымовых труб промышленных альпинистов.

Использование дрона Elios 2 на Приднепровской ТЭС – прекрасный пример того, как ДТЭК внедряет новые экспоненциальные и прорывные технологии в рутинные рабочие процессы. Постоянный мониторинг, тестирование и использование инновационных продуктов и решений в бизнесах компании является неотъемлемой частью стратегии устойчивого и непрерывного развития ДТЭК,

– прокомментировал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

На курсах по пилотированию дронов сотрудники ремонтного предприятия отработали взлет-посадки и маневрирование беспилотником в закрытых помещениях. Вскоре Elios 2 используют для инспектирования котлов на ДТЭК Бурштынской ТЭС и Луганской ТЭС.

Оператор контролирует полет / Фото ДТЭК

"Теперь отечественные энергетики "вооружены" еще лучше. Инспекции с применением промышленных дронов на украинских производственных объектах, в том числе на электростанциях – огромный шаг на пути прогресса", – считает представитель компании DroneUA Дмитрий Довженко.

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Справка

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК Энерго обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления – 23,4 миллиарда гривен. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.