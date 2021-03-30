ДТЕК впроваджує інспекцію всередині димових труб та котлів ТЕС за допомогою безпілотників. Використання сучасних технологій підвищить рівень промислової безпеки, а також допоможе скоротити час на діагностику й ремонти.

На Придніпровській ТЕС команда Innovation DTEK навчила працівників ремонтного підприємства "Інтеренергосервіс" пілотувати спеціальний захищений дрон та передала обладнання в експлуатацію.

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"ДТЕК Енерго – прогресивна компанія, яка втілює у життя найсучасніші технології. Хтось робить круті фото за допомогою дронів, а ми будемо використовувати безпілотники для діагностики стану теплових електростанцій. Завдяки дронам можна буде знайти значно швидше той чи інший дефект у котлі, усунути його та знов включити в роботу обладнання. Якщо раніше інспекція внутрішніх поверхонь димових труб чи котлів могла займати дні, тепер мова йде про години. Минула зима показала: скорочення часу на ремонти обладнання – запорука ефективної роботи наших ТЕС і стабільності всієї енергосистеми України", – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Дрон окутий карбоновою сферою / Фото ДТЕК

Innovation DTEK разом зі спеціалістами "Інтеренергосервіс" (ДТЕК Енерго) та компанією DroneUA на Придніпровській ТЕС провели випробування дрона Elios 2, виробництва швейцарської фірми Flyability. Апарат уже ввели в експлуатацію та передали працівникам "Інтеренергосервіс". Це захищений дрон у карбоновій сфері, що забезпечує фото-, відеофіксацію та тепловізорний контроль. Він стійкий як до зіткнення, так і до запилення, тож добре підходить для використання у димових трубах та котлах.

Підготовка до запуску безпілотника / Фото ДТЕК

Компанія ДТЕК – відповідальний роботодавець, отже безпека працівників та ефективність виробництва – ключові пріоритети. Завдяки дослідженню дронами, у котлах більше не потрібно зводити риштування чи залучати до огляду димових труб промислових альпіністів.

Використання дрону Elios 2 на Придніпровській ТЕС – прекрасний приклад того, як ДТЕК впроваджує нові експоненціальні й проривні технології в рутинні робочі процеси. Постійний моніторинг, тестування і використання інноваційних продуктів і рішень в бізнесах компанії є невід'ємною частиною стратегії сталого і безперервного розвитку ДТЕК,

– прокоментував директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

На курсах з пілотування дронів працівники ремонтного підприємства відпрацювали зліт-приземлення й маневрування безпілотником у закритих приміщеннях. Незабаром Elios 2 використають для інспектування котлів на ДТЕК Бурштинській ТЕС та Луганській ТЕС.

Оператор контролює політ / Фото ДТЕК

"Тепер вітчизняні енергетики "озброєні" ще краще. Інспекції з застосуванням промислових дронів на українських виробничих об'єктах, в тому числі на електростанціях – величезний крок на шляху прогресу", – вважає представник компанії DroneUA Дмитро Довженко.

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Довідка

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України.

Група веде видобуток природного газу і вугілля, виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, розподіляє і поставляє електроенергію клієнтам, впроваджує енергоефективні рішення, розвиває мережу швидкісних зарядних станцій для електромобілів.

ДТЕК Енерго забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена ​​потужність в генерації електроенергії – 13,5 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, сервісне обслуговування шахтного устаткування.

У 2019 році капітальні вкладення ДТЕК становили 23 мільярди гривень, податкові відрахування – 23,4 мільярда гривень. У ДТЕК працюють 70 тисяч співробітників.

100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.