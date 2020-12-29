Главное управление ДСНС в Донецкой области получило современный квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK. Чрезвычайникам передали беспилотники в рамках проекта "Поддержка ЕС для Востока Украины – восстановление, укрепление мира и управление" от Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

Разработка предназначена именно для аварийно-спасательных служб. Поэтому, специалисты смогут проводить спасательные операции в сверхсложных условиях и спасти не одну человеческую жизнь. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

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Чем особый квадрокоптер?

Отмечается, что инновационный дрон может применяться в любое время года, ведь он:

не боится дождя, снега и тумана;

выдерживает сильные порывы ветра;

имеет степень защиты IP45;

работает при температурах от -20 ° до + 50 ° С.

Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресс-служба ДСНС

Беспилотник оснащен комбинированной камерой Zenmuse Н20Т, благодаря которой он эффективно работает в ночное время и в условиях сильного задымления. Она имеет четыре датчика:

камера с зумом 20МП; камера с широкоугольным объективом 12Мп; лазерный дальномер до 1200 м; радиометрическая термальная камера с разрешением 640 на 512 пикселей.

Дрон может непрерывно летать до 55 минут со скоростью 80 километров в час. Максимальная дальность полета составляет 15 километров. Отмечают, что устройство имеет расширенные возможности искусственного интеллекта. Квадрокоптер обнаруживает и отслеживает объект в автоматическом режиме. Кроме того, система обнаружения и позиционирования в 6 направлениях обеспечивает повышенную безопасность дрона.

Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресс-служба ДСНС

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