Донецкие спасатели получили современные квадрокоптеры: чем особые, для чего нужны
Главное управление ДСНС в Донецкой области получило современный квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK. Чрезвычайникам передали беспилотники в рамках проекта "Поддержка ЕС для Востока Украины – восстановление, укрепление мира и управление" от Программы ООН по восстановлению и развитию мира.
Разработка предназначена именно для аварийно-спасательных служб. Поэтому, специалисты смогут проводить спасательные операции в сверхсложных условиях и спасти не одну человеческую жизнь. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины.
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Чем особый квадрокоптер?
Отмечается, что инновационный дрон может применяться в любое время года, ведь он:
- не боится дождя, снега и тумана;
- выдерживает сильные порывы ветра;
- имеет степень защиты IP45;
- работает при температурах от -20 ° до + 50 ° С.
Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресс-служба ДСНС
Беспилотник оснащен комбинированной камерой Zenmuse Н20Т, благодаря которой он эффективно работает в ночное время и в условиях сильного задымления. Она имеет четыре датчика:
- камера с зумом 20МП;
- камера с широкоугольным объективом 12Мп;
- лазерный дальномер до 1200 м;
- радиометрическая термальная камера с разрешением 640 на 512 пикселей.
Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресс-служба ДСНС
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