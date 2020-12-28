Британская армия испытывает мощный дрон, который называется Bug ( "комар"). Это – совместная разработка компаний UAVTEK и BAE Systems.

Bug весит примерно как смартфон – всего лишь 196 граммов. Он оснащен 4 пропеллерами, об этом сообщает New Atlas.

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Характеристики дрона

Дальность его пробега без подзарядки достигает 2 километра, а время автономной работы – 40 минут. Устройство может развивать скорость до 80 километров в час.



Британские военные испытывают нано-дрон / Фото BAE Systems

Чем особенный Bug

Разработчики заявили, что Bug стал единственный нано-дроном, который смог справиться с бескомпромиссной погодой во время проведения армейского боевого эксперимента, организованного Министерством обороны.

Bug может предоставить важную тактическую информацию даже в самую сложную погоду. Он работает автономно, визуализируя для военных окружающую среду,

– отметили в BAE Systems.

Следующим шагом в работе над совершенствованием беспилотника будет добавление сенсорных датчиков. Устройство намерены интегрировать с другим военным снаряжением.