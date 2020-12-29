Донецькі рятувальники отримали сучасні квадрокоптери: чим особливі, для чого потрібні
Головне управління ДСНС у Донецькій області отримало сучасний квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK. Надзвичайникам передали безпілотники в межах проєкту "Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування" від Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Розробка призначена сдля аварійно-рятувальних служб. Відтак, фахівці зможуть проводити рятувальні операції у надскладних умовах та врятувати не одне людське життя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
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Чим особливий квадрокоптер?
Зазначається, що інноваційний дрон може застосовуватися у будь-яку пору року, адже він:
- не боїться дощу, снігу та туману;
- витримує сильні пориви вітру;
- має ступінь захисту IP45;
- працює при температурах від -20° до +50°С.
Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресслужба ДСНС
Безпілотник оснащений комбінованою камерою Zenmuse Н20Т, завдяки якій він ефективно працює у нічний час та в умовах сильного задимлення. Вона має чотири датчики:
- камера з зумом 20Мп;
- камера з ширококутним об’єктивом 12Мп;
- лазерний далекомір до 1200 м;
- радіометрична термальна камера з роздільною здатністю 640 на 512 пікселів.
Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресслужба ДСНС
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Для чого потрібен?
Відділення аеророзвідки управління бере активну участь у ліквідації надзвичайних ситуацій у Херсонській та Луганській областях, на території Чорнобильської зони відчуження, в акваторії Азовського моря та біля його узбережжя. Зауважують, що застосування БПЛА значно полегшило розвідку пожеж в екосистемах з повітря, нетехнічне обстеження територій та акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів, пошук людей, які заблукали у лісі або ж тих, яких віднесло у відкрите море.
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