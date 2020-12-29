Головне управління ДСНС у Донецькій області отримало сучасний квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK. Надзвичайникам передали безпілотники в межах проєкту "Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування" від Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Розробка призначена сдля аварійно-рятувальних служб. Відтак, фахівці зможуть проводити рятувальні операції у надскладних умовах та врятувати не одне людське життя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Чим особливий квадрокоптер?

Зазначається, що інноваційний дрон може застосовуватися у будь-яку пору року, адже він:

не боїться дощу, снігу та туману;

витримує сильні пориви вітру;

має ступінь захисту IP45;

працює при температурах від -20° до +50°С.

Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресслужба ДСНС

Безпілотник оснащений комбінованою камерою Zenmuse Н20Т, завдяки якій він ефективно працює у нічний час та в умовах сильного задимлення. Вона має чотири датчики:

камера з зумом 20Мп; камера з ширококутним об’єктивом 12Мп; лазерний далекомір до 1200 м; радіометрична термальна камера з роздільною здатністю 640 на 512 пікселів.

Дрон може безперервно літати до 55 хвилин зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Максимальна дальність польоту становить 15 кілометрів. Зауважують, що пристрій має розширені можливості штучного інтелекту. Квадрокоптер виявляє та відстежує об'єкт в автоматичному режимі. Крім того, система виявлення і позиціювання в 6 напрямках забезпечує підвищену безпеку дрона.

Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK / Фото пресслужба ДСНС

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Для чого потрібен?

Відділення аеророзвідки управління бере активну участь у ліквідації надзвичайних ситуацій у Херсонській та Луганській областях, на території Чорнобильської зони відчуження, в акваторії Азовського моря та біля його узбережжя. Зауважують, що застосування БПЛА значно полегшило розвідку пожеж в екосистемах з повітря, нетехнічне обстеження територій та акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів, пошук людей, які заблукали у лісі або ж тих, яких віднесло у відкрите море.