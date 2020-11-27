Чим відрізняється трансформація від зміни? За словами Дмитра Осики, керівника ІТ і програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК, зміна – це максимально безпечний прогрес, який не потребує винайдення чогось нового. Натомість трансформація – це кардинальна зміна старого на нове.

На онлайн-мітапі "Цифрова трансформація гігантів бізнесу", організованому агентством TopLead в рамках презентації аналітичного видання "Digital Transformation" Дмитро Осика розповів, що трансформація – це коли ми думаємо, говоримо і робимо абсолютно інакше.

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Термін "цифрова трансформація" якнайкраще характеризує світ, в якому ми зараз живемо. За допомогою цифрових технологій сьогодні в корені змінюються способи ведення бізнесу, обслуговування клієнтів, виникають нові професії.

Трансформація – це шлях, і у 2020 році коронавірус лише "підтвердив", що потрібно йти цим шляхом швидше і якомога швидше,

– вважає Дмитро Осика.

Стратегія BOOK OF DREAMS

ДТЕК свій шлях цифрової трансформації почав фактично у 2018 році, коли була розроблена стратегія BOOK OF DREAMS, путівник з перетворення різних напрямків бізнесу компанії – починаючи від шахт і ТЕС – закінчуючи ВДЕ та клієнтським сервісом. ДТЕК регулярно, мінімум раз на рік, повертається до стратегії. Мета цифрової трансформації – поліпшити операційну ефективність, гнучкість і управління бізнесом, умови безпеки на виробництві, підвищити розуміння ринку і зв'язку з клієнтами, а в цілому – стати цифровим підприємством. До цього ДТЕК рухається вже другий рік.

За перший рік роботи програми, у 2019 році, економічний ефект вже склав 100 мільйонів гривень і є потенціал для зростання.

Ми стартували з проєктами в п'яти напрямках (шахта, ТЕС, логістика, мережі, HR), у 2020 році додали ще чотири (закупівлі, аналітика, родовище, офіс). Ефекти цифрової трансформації – це не тільки фінанси. У деяких випадках – це питання, пов'язані з безпекою працівників (Цифрова шахта), це комфорт роботи та заміна рутинних операцій за допомогою роботизації (Цифровий офіс), це predictive maintenance, яка допомагає передбачати несправності (Цифрова ТЕС, Цифрові мережі) тощо. Попри складний рік, наразі ефект 2020 року становить 90 мільйонів гривень. Це хороший показник, хоча очікувалося більше: плани порушив COVID-19 своїм впливом на економіку в цілому. Тож сумарно за два роки роботи програми ми очікуємо економічний ефект в розмірі 200 мільйонів гривень,

– зазначив керівник програми.

Цифрова трансформація ДТЕК / Фото ДТЕК

Дистанційний формат роботи та нові виклики

У березні 2020 року, через карантин, левова частка працівників була переведена на дистанційний формат роботи. За словами Дмитра, особливих проблем не виникло, адже компанія досить добре розвинена ІТ-інфраструктурно, основний челендж був пов'язаний з технологічним забезпеченням роботи з дому.

Для ІТ працювати віддалено давно не челендж, складніше довелося з проєктними командами, але тут на допомогу прийшли, знову ж таки, технологічні рішення для комунікації – Zoom, Skype for business, Microsoft Teams і т.д. Думаю, що багато компаній, які раніше з побоюванням ставилися до work from home, зараз побачили на власні очі, що віддалена робота може бути ефективною. Моя думка, що в майбутньому, після пандемії та карантину, багато залишаться у форматі часткової роботи з дому, наприклад, в співвідношенні 60-40 відсотків,

– сказав Дмитро.

Важливість інформаційної безпеки в нових цифрових реаліях

Інформаційна безпека може стати ключовим викликом. Прискорення, яке зараз з коронавірусом отримала цифрова трансформація, має супроводжуватися і серйозною роботою над гарантуванням безпеки. Інакше це шлях на високій швидкості, але в обрив.

Нові цифрові реалії / Фото ДТЕК

Цього року ми суттєво зміцнили безпеку власних хмарних сервісів, ми й раніше використовували шифрування дисків, каналів трафіку та інше. Компаніям при переході на "цифру" важливо не тільки не економити на штаті фахівців з безпеки, але також і інвестувати в знання рядових співробітників – вирощувати цифрову грамотність і культивувати цифрову гігієну, – додав Дмитро.

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Корпоративна культура

Крім того, важливою умовою для успіху цифровізації є трансформація корпоративної культури. Це челендж і тривала гра, але в довгостроковій перспективі культура здатна або дати поштовх для перетворення компанії, або гальмувати (якщо не знищувати) всі зусилля, спрямовані на трансформацію.

Підхід never stop learning

Важливо, щоб ваші люди розуміли, чому відбуваються ці зміни, як відбуваються, що змінюється. Через розуміння вирощується підтримка. Разом з Academy DTEK в цьому році ми запустили важливий курс для формування цього розуміння – навчальну Digital Transformation Program. Пілот стартував у вересні, але днями вже почала навчання друга група. Поступово ми будемо розширюватися, масштабувати програму. Плануємо її також перевести в онлайн формат, щоб кожен співробітник компанії мав можливість пройти курс. Перетворення – це не одне тільки впровадження технологій, це робота з вашими людьми – працівниками та колегами. До того ж цифрова трансформація – це дорога без кінця. Ми живемо у світі постійних змін. Тому в такому світі найкращим інструментом є підхід never stop learning – актуальний як для компаній і бізнесів в цілому, так і для фахівців зокрема, – поділився Дмитро Осика.