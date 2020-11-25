"Гибкий офис": как в новых реалиях живет украинский бизнес – исследование Academy DTEK
Верховная Рада поддержала законопроект, в котором говорится о необходимости нормировать вопросы дистанционного и надомного труда. Действительно, организация и налаживание эффективной дистанционной работы сегодня – один из насущных вопросов для многих бизнесов. Одни бизнесы уверяют, что научились жить онлайн, другие убеждают в неэффективности такой работы.
Например, председатель Netflix Рид Хастингс в интервью The Wall Street Journal сказал, что не считает дистанционную работу хорошей альтернативой офисной. "Не вижу никаких преимуществ дистанционной работы. Невозможность работать face to face, особенно в международном масштабе, это – сплошной негатив."
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Однако тенденция распространения вируса свидетельствует о том, что мы должны адаптироваться к дистанционным и гибким форматам. Academy DTEK поделилась свежими результатам исследования "гибкого офиса" в компании ДТЭК.
Academy DTEK / Фото ДТЭК
9 месяцев дистанционных реалий: как это работает в крупной компании
Крупнейшая промышленная компания Украины ДТЭК на время карантина ввела новый формат работы для своих сотрудников, так называемый "гибкий офис". То есть, сотрудники имеют индивидуальные графики, в которых заранее утверждены дни, когда они работают в офисе, а когда дистанционно.
За время работы в "гибком офисе" сотрудники столкнулись с рядом преимуществ и недостатков такого формата.
Что думают сотрудники о новом формате?
С уверенностью можем сказать, что сотрудники вполне довольны нововведениями: 71 процент опрошенных отмечает, что им комфортно и они хотят работать в таком режиме и в дальнейшем.
Например, в опросе о дистанционной работе в разгар карантина (в начале апреля), 42 процента не могли определиться, комфортно ли им работать дистанционно, а 37 процентов говорили о дискомфорте и выразили желание работать в офисе.
Итак, тенденция показывает, что сотрудники уже привыкли к новым реалиям, а удаленная работа стала обыденной.
Какие преимущества отмечают для себя сотрудники?
ТОП-3 преимуществ:
- 46,9 процента отмечают, что имеют лучший баланс рабочего времени и отдыха;
- 40,3 процента указывают, что имеют возможность отдохнуть психологически от постоянного присутствия людей и меньше устают, чем после работы исключительно в офисе;
- 39,5 процента отметили высокую производительность работы.
Какие недостатки работы в формате "гибкого офиса" отмечают работники?
Дополнительным подтверждением, что сотрудникам действительно нравится нововведений формат работы становится и то, что при ответе на вопрос о недостатках, 36,6 процента – отмечают, что не видят недостатков в формате "гибкого офиса".
Однако, из недостатков можем выделить:
- 26,5 процента отмечают, что имеют значительно более низкую оперативность решения рабочих вопросов, чем в офисе;
- 18 процентов говорят о недостаточности совместных встреч с командой.
Повлиял ли новый формат на организацию рабочей деятельности?
Мы спросили сотрудников, заметили ли они положительное или отрицательное влияние "гибкого офиса" на такие аспекты работы как:
- эффективность работы;
- скорость решения рабочих задач;
- четкость постановки задач от руководителя;
- контроль выполнения задач руководителем;
- эффективность коммуникаций в команде по рабочим вопросам;
- эффективность взаимодействия с другими подразделениями.
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В каких дополнительных возможностях в новом формате нуждаются работники?
Отметим заранее, что все пожелания, связаны с увеличением гибкости. Следовательно, половина опрошенных желает не только "гибких" дней, но и "гибких" часов. Почти столько же хотят работать преимущественно дома и приходить в офис только по особым потребностям. Еще около 40 процентов отмечают, что хотят иметь дополнительные дни работы дома, которые не были предусмотрены графиком.
Автор: Academy DTEK
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