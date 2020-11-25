Верховная Рада поддержала законопроект, в котором говорится о необходимости нормировать вопросы дистанционного и надомного труда. Действительно, организация и налаживание эффективной дистанционной работы сегодня – один из насущных вопросов для многих бизнесов. Одни бизнесы уверяют, что научились жить онлайн, другие убеждают в неэффективности такой работы.

Например, председатель Netflix Рид Хастингс в интервью The Wall Street Journal сказал, что не считает дистанционную работу хорошей альтернативой офисной. "Не вижу никаких преимуществ дистанционной работы. Невозможность работать face to face, особенно в международном масштабе, это – сплошной негатив."

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Однако тенденция распространения вируса свидетельствует о том, что мы должны адаптироваться к дистанционным и гибким форматам. Academy DTEK поделилась свежими результатам исследования "гибкого офиса" в компании ДТЭК.

Academy DTEK / Фото ДТЭК

9 месяцев дистанционных реалий: как это работает в крупной компании

Крупнейшая промышленная компания Украины ДТЭК на время карантина ввела новый формат работы для своих сотрудников, так называемый "гибкий офис". То есть, сотрудники имеют индивидуальные графики, в которых заранее утверждены дни, когда они работают в офисе, а когда дистанционно.

За время работы в "гибком офисе" сотрудники столкнулись с рядом преимуществ и недостатков такого формата.

В этой статье отвечаем на ТОП-5 самых актуальных вопросов по организации формата работы "гибкий офис" (на основе данных опроса, проведенного Academy DTEK).

Что думают сотрудники о новом формате?

С уверенностью можем сказать, что сотрудники вполне довольны нововведениями: 71 процент опрошенных отмечает, что им комфортно и они хотят работать в таком режиме и в дальнейшем.

Например, в опросе о дистанционной работе в разгар карантина (в начале апреля), 42 процента не могли определиться, комфортно ли им работать дистанционно, а 37 процентов говорили о дискомфорте и выразили желание работать в офисе.

Итак, тенденция показывает, что сотрудники уже привыкли к новым реалиям, а удаленная работа стала обыденной.

Какие преимущества отмечают для себя сотрудники?

ТОП-3 преимуществ:

46,9 процента отмечают, что имеют лучший баланс рабочего времени и отдыха; 40,3 процента указывают, что имеют возможность отдохнуть психологически от постоянного присутствия людей и меньше устают, чем после работы исключительно в офисе; 39,5 процента отметили высокую производительность работы.

Какие недостатки работы в формате "гибкого офиса" отмечают работники?

Дополнительным подтверждением, что сотрудникам действительно нравится нововведений формат работы становится и то, что при ответе на вопрос о недостатках, 36,6 процента – отмечают, что не видят недостатков в формате "гибкого офиса".

Однако, из недостатков можем выделить:

26,5 процента отмечают, что имеют значительно более низкую оперативность решения рабочих вопросов, чем в офисе;

18 процентов говорят о недостаточности совместных встреч с командой.

Видим, что оба наиболее распространяемые недостатки фактически связаны с нехваткой "живого" общения. И вообще можем сказать, что массовый переход в онлайн сказывается чувством социальной изолированности (о чем говорят респонденты во всех наших опросах).

Повлиял ли новый формат на организацию рабочей деятельности?

Мы спросили сотрудников, заметили ли они положительное или отрицательное влияние "гибкого офиса" на такие аспекты работы как:

эффективность работы;

скорость решения рабочих задач;

четкость постановки задач от руководителя;

контроль выполнения задач руководителем;

эффективность коммуникаций в команде по рабочим вопросам;

эффективность взаимодействия с другими подразделениями.

Интересно! Абсолютное большинство сотрудников придерживается одинакового мнения, что новый формат работы никак не повлиял ни на один из указанных аспектов работы, за исключением эффективности работы. Мнение сотрудников по данному вопросу разделилось пополам: 47 процентов считают, что "гибкий офис" никак не повлиял, а остальные 47 процентов утверждают, что режим "гибкого офиса" положительно повлиял на эффективность их работы.

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В каких дополнительных возможностях в новом формате нуждаются работники?

Отметим заранее, что все пожелания, связаны с увеличением гибкости. Следовательно, половина опрошенных желает не только "гибких" дней, но и "гибких" часов. Почти столько же хотят работать преимущественно дома и приходить в офис только по особым потребностям. Еще около 40 процентов отмечают, что хотят иметь дополнительные дни работы дома, которые не были предусмотрены графиком.

Завершая, хотим сказать, что сотрудники ДТЭК, которые имеют опыт работы в новом формате, пока вполне довольны. Однако делать финальные выводы еще рано. Мы постоянно следим за ситуацией, узнавая мнение наших сотрудников, и всегда готовы делиться своим опытом.

Автор: Academy DTEK