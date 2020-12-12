DARPA снова испытало беспилотник X-61A: детали
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) провело новый этап летных испытаний беспилотных летательных аппаратов X-61A. Они разрабатываются компанией Dynetics в рамках проекта Gremlins.
Во время этих испытаний также было сделано несколько попыток задержания БПЛА в воздухе, которые завершились неудачей. Сейчас специалисты проводят анализ полученных данных, чтобы доработать конструкцию и программное обеспечение, пишет New Atlas.
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Проект Gremlins: что известно?
X-61A Gremlins Air VehicleНовый класс боевых беспилотников, предназначенный для усиления истребителей с несколькими миссиями и защиты ценных самолетов и пилотов.
Предполагается, что небольшие беспилотники – "гремлины" – смогут объединяться в группы и коллективно выполнять различные задания. Продолжительность полета БПЛА составляет от 1 до 3 часов, а дальность действия – от 555 до 926 километров. После выполнения задания беспилотники будут возвращаться на самолет-носитель, который будет подбирать их с помощью манипулятора. Обмен данными между аппаратами будет проводиться с помощью радиоканала и оптических систем.
Захват беспилотника X-61A в воздухе / Фото DARPA
Сегодня мы достигли больших успехов в учебе и реагировании на технологические проблемы между каждым из трех испытательных полетов. На этот раз мы были очень близки, и я уверен, что при следующем развертывании будет проведено несколько воздушных восстановительных работ,
– говорит программный менеджер компании Gremlins в офисе тактических технологий DARPA Скотт Верзбановски.
Он добавляет, что всегда существуют реальные неопределенности и проблемы, которые необходимо преодолевать.
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