Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) провело новый этап летных испытаний беспилотных летательных аппаратов X-61A. Они разрабатываются компанией Dynetics в рамках проекта Gremlins.

Во время этих испытаний также было сделано несколько попыток задержания БПЛА в воздухе, которые завершились неудачей. Сейчас специалисты проводят анализ полученных данных, чтобы доработать конструкцию и программное обеспечение, пишет New Atlas.

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Проект Gremlins: что известно?

X-61A Gremlins Air Vehicle Новый класс боевых беспилотников, предназначенный для усиления истребителей с несколькими миссиями и защиты ценных самолетов и пилотов.

Предполагается, что небольшие беспилотники – "гремлины" – смогут объединяться в группы и коллективно выполнять различные задания. Продолжительность полета БПЛА составляет от 1 до 3 часов, а дальность действия – от 555 до 926 километров. После выполнения задания беспилотники будут возвращаться на самолет-носитель, который будет подбирать их с помощью манипулятора. Обмен данными между аппаратами будет проводиться с помощью радиоканала и оптических систем.