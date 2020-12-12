DARPA знову випробувало безпілотник X-61A: деталі
Агентство перспективних оборонних розробок (DARPA) провело новий етап льотних випробувань безпілотних літальних апаратів X-61A. Вони розробляються компанією Dynetics в рамках проєкту Gremlins.
Під час цих випробувань також було зроблено кілька спроб затримання БПЛА в повітрі, які завершилися невдачею. Наразі фахівці проводять аналіз отриманих даних, аби доопрацювати конструкцію та програмне забезпечення, пише New Atlas.
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Проєкт Gremlins: що відомо?
X-61A Gremlins Air VehicleНовий клас бойових безпілотників, призначений для посилення винищувачів із декількома місіями та захисту надзвичайно цінних літаків та пілотів.
Передбачається, що невеликі безпілотники – "гремліни" – зможуть об'єднуватися в групи та колективно виконувати різні завдання. Тривалість польоту БПЛА становить від 1 до 3 годин, а дальність дії – від 555 до 926 кілометрів. Після виконання завдання безпілотники будуть повертатися назад на літак-носій, який підбиратиме їх за допомогою маніпулятора. Обмін даними між апаратами буде проводитися за допомогою радіоканалу й оптичних систем.
Захоплення безпілотника X-61A в повітрі / Фото DARPA
Сьогодні ми досягли великих успіхів в навчанні та реагуванні на технологічні проблеми між кожним з трьох випробувальних польотів. Цього разу ми були дуже близькі, і я впевнений, що при наступному розгортанні буде проведено кілька повітряних відновлювальних робіт,
– говорить програмний менеджер компанії Gremlins в офісі тактичних технологій DARPA Скотт Верзбановскі.
Він додає, що завжди існують реальні невизначеності та проблеми, які необхідно долати.
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