По мнению Chief technology officer ДТЭК Филиппа Лекебуша, который принял участие в мероприятии, энергетическое партнерство должно стать основой сотрудничества для дальнейшего устойчивого развития украинского энергетического сектора и его интеграции в европейские рынки.

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Почему это важно?

Как инновационный лидер в области энергетики, ДТЭК поддерживает цели устойчивого развития ООН, что подтверждается нашим стремлением стать углеродно-нейтральной компанией уже в 2040 году. Мы рады внести свой вклад в немецко-украинское энергетическое партнерство благодаря нашим ноу-хау в сфере угольной трансформации, возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также водорода,

– сказал СTO ДТЭК Филипп Лекебуш.

В свою очередь, директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе отметил, что развитие водородных технологий будет способствовать декарбонизации энергоемких отраслей и их будущему конкурентному позиционированию при переходе к нейтральной углеродной экономике.

"ДТЭК предлагает внедрить местный пилотный проект по водороду, который будет действовать как катализатор для постепенного развития сектора и ускорит внедрение необходимых регуляторных, технических, коммерческих и логистических инструментов, необходимых для старта отрасли", – отметил Эмануэле Вольпе.

Напомним, что ДТЭК стал первой компанией в Украине, которая вошла в Ассоциацию Hydrogen Europe, объединяющую лидеров в области применения водородных технологий в Европе. Это членство позволяет компании формировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики как в Украине, так и по всему миру.

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