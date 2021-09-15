Неоднократно прогнозы Гейтса относительно глобальных изменений в мире оказывались верными. Так, в 2015 году он предупредил, что самый опасный потенциальный убийца, с которым встретится мир, станет пандемия.

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Я обеспокоен, ведь внимание, которое уделяется подготовке к новой пандемии, значительно ниже, чем я ожидал,

– отметил Гейтс.

Что нужно сделать

Бизнесмен считает, что главная задача – научиться создавать вакцину и массово ее производить в течение 100 дней. Для этого нужно создавать специализированные заводы. "Это задача абсолютно реальная", – добавил он.

Статистика: По данным Bill & Melinda Gates Foundation, в развитых странах от COVID-19 привито до 80% населения, а в некоторых других – около 1%. Для сравнения: вся Африка получила 48 миллионов доз вакцины, а один штат Калифорнии – 42 миллиона доз.

Ранее Гейтс высказывался о том, как человечеству подготовиться к следующей пандемии. Разработка глобальной системы экстренного оповещения, массовое тестирование и формирование команд специалистов по неотложной помощи – все это должен учесть мир. Кроме того, он советует человечеству быть готовыми потратить на борьбу с коронавируса миллиарды, чтобы сохранить триллионы.