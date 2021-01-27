Американский предприниматель, инвестор и благотворитель Билл Гейтс рассказал, как человечество должно действовать в случае следующей пандемии. Бизнесмен убежден, что подготовка должна охватывать в частности: разработку глобальной системы экстренного оповещения, массовое тестирование и формирование команд специалистов по неотложной помощи.

Источник: Bloomberg

Кроме того, мир должен быть готов к десяткам миллиардов долларов ежегодных расходов на защиту от вирусов. По официальным данным, из-за пандемии COVID-19 мировая экономика потеряла 28 триллионов долларов. "Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы", – отметил Гейтс.

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Интересно! Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 1,75 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс Крупнейший в мире благотворительный фонд, основанный Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой. Одним из членов правления фонда является американский инвестор Уоррен Баффет. Главная цель фонда – поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах. Фонд направлял средства на программу по предупреждению и лечению СПИДа, туберкулеза, борьбу с малярией и проект по иммунизации детей в Индии и Африке и другие инициативы.

Гейтс убежден: чтобы спасти людей от массовых летальных случаев, которые вызвала пандемия коронавируса, к следующей опасности необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны.

Мир не был готов к пандемии COVID-19. Думаю, в следующий раз все будет иначе,

– говорит филантроп.

По его мнению, "в следующий раз" должны появиться "мегадиагностические платформы", которые смогут проверять до 20% мирового населения еженедельно.

Вакцинация

Супруга миллиардера Мелинда замечает, что сейчас главной угрозой является "неравенство иммунитета". Так, необходимо как можно быстрее обеспечить широкую общественность вакцинами, чтобы не только состоятельные люди имели доступ к ним.

"Пока вакцины не поступят ко всем, будут появляться новые группы заболеваний. Они будут расти и распространяться. Школы и офисы снова закроются. Замкнутый круг неравенства будет продолжаться", – отметила Мелинда Гейтс.

Важно! Гейтс утверждает, что успех РНК-вакцины открывает возможности для значительных сдвигов в ближайшие пять лет: технология может помочь побороть глобальные заболевания – ВИЧ, туберкулез и малярию.