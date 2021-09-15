Неодноразово прогнози Гейтса щодо глобальних змін у світі справджувалися. Так, у 2015 році він попередив, що найнебезпечніший потенційний вбивця, з яким зустрінеться світ, стане пандемія.

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Я стурбований, адже увага, яка приділяється підготовці до нової пандемії, значно нижча, ніж я очікував,

– відзначив Гейтс.

Що потрібно зробити

Бізнесмен вважає, що головне завдання – навчитися створювати вакцину та масово її виробляти протягом 100 днів. Для цього потрібно створювати спеціалізовані заводи. "Це завдання абсолютно реальне", – додав він.

Статистика: За даними Bill & Melinda Gates Foundation, в розвинених країнах від COVID-19 щеплено до 80% населення, а в деяких інших – близько 1%. Для порівняння: уся Африка отримала 48 мільйонів доз вакцини, а один штат Каліфорнія – 42 мільйонів доз.

Раніше Гейтс висловлювався щодо того, як людству підготуватися до наступної пандемії. Розробка глобальної системи екстреного оповіщення, масове тестування та формування команд фахівців з невідкладної допомоги – усе це має врахувати світ. Крім того, він радить людству бути готовими витратити на боротьбу з коронавірусом мільярди, аби зберегти трильйони.