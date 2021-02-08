В далеком 1995 году основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что в будущем люди будут общаться между собой с помощью видеоконференций. Кроме того, задолго до начала пандемии COVID-19 он предположил, что человечество постигнет угроза нового вируса.

Всемирный локдаун четко продемострировал, что прогнозы предпринимателя в очередной раз оказались правдивыми. Сегодня он рассказал о двух опасностях, которые ожидают нас в ближайшее время.

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Климат

Гейтс убежден, что сейчас человечество не готово к неизбежной смене климата. Более того, эта угроза может вызвать более высокий уровень смертности, чем пандемия COVID-19.

Ежегодно от этой проблемы будут страдать больше людей, чем сегодня во время пандемии коронавируса,

– подчеркнул бизнесмен.

Биотерроризм

Что может быть опаснее естественных эпидемий? Билл Гейтс убежден, что вскоре человечество может столкнуться с серьезной угрозой биотерроризма. Так, если кто-то захочет навредить людям, для этого может быть создан искусственный вирус. К примеру, люди будут подхватывать респираторный вирус и заражать других даже не подозревая об этом.

"Вероятность столкнуться с биотерроризмом значительно выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", – отметил Гейтс.

Гейтс подчеркнул, что биотерроризм может быть опаснее ядерной войны, поэтому стоит относиться к нему серьезно и готовиться к вызову заранее.

Ранее бизнесмен отметил, что важно приложить маскимум усилий, чтобы предотвратить следующую пандемию и возможные последствия. Так, государствам необходимо разработать глобальную систему экстренного оповещения, запустить "мегадиагностические" платформы и сформировать команды специалистов по неотложной помощи.