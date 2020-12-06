Ученые из Академии наук Чехии создали уникальную бумагу. Разработчики заверили, что она – стойкая к любым вирусам, в частности к коронавирусу COVID-19.

Это – совместная работа ученых из Института химических процессов и представителей компании SPM, об этом говорится на твиттер-странице Академии наук Чехии.

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Над своей разработкой ученые работали в течение 5 лет. По их словам, такая бумага – пока единственная в мире. Она может уничтожать вирусы, бактерии и дрожжи.



Чешские ученые изобрели "антикоронавирусную" бумагу / Фото Академии наук Чехии



Так изготавливают уникальную бумагу, устойчивую к вирусам / Фото Академии наук Чехии

А кроме этого, подчеркнули ученые, изобретение "имеет значительный эффект против вируса SARS-CoV-2". Именно поэтому свою разработку они назвали "антикоронавирусной" бумагой.

Бумага состоит из наноструктурированных комплексов цинка и серебра. Она может уничтожить SARS-CoV-2 за 30 минут. Обычный вирус – за минуту,

– подчеркнул Михаэль Брода, гендиректор SPM.

Как это работает

Сотрудник Института химических процессов Иржи Собека объяснил, как работает новая технология. Комплексы элементов нейтрализуют и задерживают вирусы, бактерии и дрожжи при использовании бумаги.

В то же время они являются безопасными при контакте с человеческой кожей человека. Поэтому их можно "закрепить" и на других материалах, в частности – на тканях. Поэтому, вероятно, в будущем это будут использовать и для защитных масок.