Науковці з Академії наук Чехії створили унікальний папір. Розробники запевнили, що він – стійкий до будь-яких вірусів, зокрема до коронавірусу COVID-19.

Це – спільна робота науковців з Інституту хімічних процесів та представників компанії SPM, про це йдеться на твіттер-сторінці Академії наук Чехії.

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Над своєю розробкою вчені працювали протягом 5 років. За їхніми словами, такий папір – поки що єдиний у світі. Він може знищувати віруси, бактерії та дріжджі.



Чеські науковці винайшли "антикоронавірусний" папір / Фото Академії наук Чехії



Так виготовляють унікальний папір, стійкий до вірусів / Фото Академії наук Чехії

А крім цього, підкреслили науковці, винахід "має значний ефект проти вірусу SARS-CoV-2". Саме через це свою розробку вони назвали "антикоронавірусним" папером.

Папір складається з наноструктурованих комплексів цинку та срібла. Він може знищити SARS-CoV-2 за 30 хвилин. Звичайний вірус – за хвилину,

– підкреслив Міхаел Брода, гендиректор SPM.

Як це працює

Співробітник Інституту хімічних процесів Іржі Собек пояснив, як працює унікальна технологія. Комплекси елементів нейтралізують та затримують віруси, бактерії та дріжджі під час використання паперу.

Водночас вони є безпечними при контакті з людською шкірою людини. Тож їх можна "закріпити" й на інших матеріалам, зокрема – на тканинах. Тому, ймовірно, у майбутньому це використовуватимуть і для захисних масок.