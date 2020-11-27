Команда інженерів зі США створила новий алгоритм на основі штучного інтелекту. Йому вдалося спрогнозувати, чи потрапить пацієнт з COVID-19 до відділення інтенсивної терапії.

Розробники з Політехнічного інституту Ренсселера сподіваються, що такий підхід допоможе медикам обирати правильний курс лікування для окремих пацієнтів, пише Science Daily.

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Алгоритм розробили, об'єднавши зображення комп'ютерної томографії грудної клітки (оцінюють ураження легень пацієнта), з демографічними даними, показниками життєво важливих функцій та результатами аналізів крові.

Новий метод протестували на наборах даних 295 пацієнтів, які перебувають у 3 різних лікарнях — у США, в Ірані та Італії. Отримані прогнози порівняли з актуальною інформацією про лікування хворих.

Це справді дозволяє аналізувати велику кількість даних, а також дізнаватися те, що може бути не так очевидним для людського ока,

– зауважив науковець Пінгкун Ян.

Він також пояснив, що у згодом дослідники мають намір інтегрувати цей алгоритм ще з одним. Його раніше створив Ян, аби оцінювати ризик серцево-судинних захворювань у пацієнтів.

Важливо! Як підкреслили вчені, саме наявність у хворого супутніх захворювань та серцевих недуг є одним з ключових факторів смертності від COVID-19.

"Наскільки це сприяє прогресу хвороби – наразі доволі суб'єктивно. Тому ми маємо кількісно оцінити стан їхнього серця, а вже потім визначити, як враховуватимемо це при прогнозі", – додав Ян.