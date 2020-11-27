Команда инженеров из США создала новый алгоритм на основе искусственного интеллекта. Ему удалось спрогнозировать, попадет пациент с COVID-19 в отделение интенсивной терапии.

Разработчики из Политехнического института Ренсселера надеются, что такой подход поможет медикам выбирать правильный курс лечения для отдельных пациентов, пишет Science Daily.

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Алгоритм разработали, объединив изображения компьютерной томографии грудной клетки (они оценивают поражения легких пациента), с демографическими данными, показателями жизненно важных функций и результатами анализов крови.

Новый метод протестировали на наборах данных 295 пациентов, находящихся в 3 различных больницах – в США, в Иране и Италии. Полученные прогнозы сравнили с актуальной информацией о лечении больных.

Это действительно позволяет анализировать большое количество данных, а также узнавать то, что может быть не так очевидно для человеческого глаза,

– заметил ученый Пингкун Ян.

Он также пояснил, что впоследствии исследователи намерены интегрировать этот алгоритм еще с одним. Его ранее создал Ян, чтобы оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов.

Важно! Как подчеркнули ученые, именно наличие у больного сопутствующих заболеваний и сердечных недугов является одним из ключевых факторов смертности от COVID-19.

"Насколько это способствует прогрессу болезни – пока довольно субъективно. Поэтому мы количественно оценить состояние их сердца, а потом определить, как учитывать это при прогнозе", – добавил Ян.