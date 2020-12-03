Производитель Williams Advanced Engineering совместно с компанией OXIS Energy Ltd разработали первую в мире аккумуляторную систему для люксовой 40-футовой электрической яхты.

Два тяжеловеса в области высокоэффективных аккумуляторных технологий объединились для создания первой в мире роскошной лодки с литий-серной батареей, сообщает New Atlas.

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Какой будет электрическая лодка?

Поставщик Williams Advanced Engineering и компания OXIS Energy Ltd. разработали аккумуляторную батарею мощностью 400 кВт-час. Литий-серная технология будет установлена ​​на 40-футовой яхте, которую построит Yachts de Luxe of Singapore. Дальность действия составит от 70 до 100 морских миль при крейсерской скорости.

Кроме того, литий-серная система не полагается на токсичные или редкоземельные материалы, предоставляя более безопасную альтернативу двигателю для использования в открытых водоемах. После окончания срока годности батареи материалы можно утилизировать, не нанося вреда окружающей среде.

В компании считают, что технология аккумуляторной системы может быть применена к другим морским суднам и открывает потенциал для дополнительных секторов, таких как аэрокосмическая промышленность, городская воздушная мобильность и оборона.

Когда представят новинку?

Новая электрическая лодка, работающая на литий-сере, дебютирует на выставке яхт в Монако 2021 в сентябре следующего года.

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WAE: о компании

Williams Advanced Engineering стала широко известной в мире электромобилей в 2014 году, когда создала стандартизированные батареи для первого поколения болидов Формулы Е. Впоследствии WAE выиграла тендер на создание батарей для болидов третьего поколения, которые появятся в конце 2021, а также для электрических спортивных внедорожников для новой серии гонок Extreme E. Кроме того, WAE является производителем электромоторов для команды Jaguar из Формулы Е.