В Британии создали электрический аккумулятор для яхты премиум-класса
Производитель Williams Advanced Engineering совместно с компанией OXIS Energy Ltd разработали первую в мире аккумуляторную систему для люксовой 40-футовой электрической яхты.
Два тяжеловеса в области высокоэффективных аккумуляторных технологий объединились для создания первой в мире роскошной лодки с литий-серной батареей, сообщает New Atlas.
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Какой будет электрическая лодка?
Поставщик Williams Advanced Engineering и компания OXIS Energy Ltd. разработали аккумуляторную батарею мощностью 400 кВт-час. Литий-серная технология будет установлена на 40-футовой яхте, которую построит Yachts de Luxe of Singapore. Дальность действия составит от 70 до 100 морских миль при крейсерской скорости.
В компании считают, что технология аккумуляторной системы может быть применена к другим морским суднам и открывает потенциал для дополнительных секторов, таких как аэрокосмическая промышленность, городская воздушная мобильность и оборона.
Когда представят новинку?
Новая электрическая лодка, работающая на литий-сере, дебютирует на выставке яхт в Монако 2021 в сентябре следующего года.
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WAE: о компании
Williams Advanced Engineering стала широко известной в мире электромобилей в 2014 году, когда создала стандартизированные батареи для первого поколения болидов Формулы Е. Впоследствии WAE выиграла тендер на создание батарей для болидов третьего поколения, которые появятся в конце 2021, а также для электрических спортивных внедорожников для новой серии гонок Extreme E. Кроме того, WAE является производителем электромоторов для команды Jaguar из Формулы Е.
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